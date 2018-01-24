Дизайнеры показали эксклюзивные iPhone для Малахова, Шнурова и Дудя. ФОТО

17:54 24 января 2018 0

Люксовый бренд создал монограммы для смартфонов знаменитостей Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Ювелиры люксового бренда смартфонов и аксессуаров Caviar продемонстрировали эксклюзивные варианты дизайна iPhone X для российских знаменитостей. Они создали монограммы для телеведущего Андрея Малахова, музыканта Сергея Шнурова, видеоблогера Юрия Дудя и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

В дизайне каждой монограммы используются символы, значимые для каждой из известных личностей, пишут «Дни.ру». Например, iPhone для Андрея Малахова украшен гербом его малой родины — Мурманской области, а также его коронной фразой «Берегите себя и своих близких», которой он обычно заканчивает свои эфиры.

Монограмма для Сергея Шнурова содержит герб Санкт-Петербурга и изображение духовых инструментов, без которых сложно представить музыкальную составляющую группы «Ленинград». А для Юрия Дудя дизайнеры решили использовать стилистику его youtube-канала и герб Германии — он родился в Потсдаме. Монограмма для Павла Дурова основана на фамильном гербе Дуровых и содержит логотип соцсети «ВКонтакте».