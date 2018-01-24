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25 января 2018
24 января 2018
17:54  24 января 2018 0

Дизайнеры показали эксклюзивные iPhone для Малахова, Шнурова и Дудя. ФОТО

Старт продаж новых iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Москва, смартфон, айфон, apple, iPhone 6s
Люксовый бренд создал монограммы для смартфонов знаменитостейФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Ювелиры люксового бренда смартфонов и аксессуаров Caviar продемонстрировали эксклюзивные варианты дизайна iPhone X для российских знаменитостей. Они создали монограммы для телеведущего Андрея Малахова, музыканта Сергея Шнурова, видеоблогера Юрия Дудя и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

В дизайне каждой монограммы используются символы, значимые для каждой из известных личностей, пишут «Дни.ру». Например, iPhone для Андрея Малахова украшен гербом его малой родины — Мурманской области, а также его коронной фразой «Берегите себя и своих близких», которой он обычно заканчивает свои эфиры.

Монограмма для Сергея Шнурова содержит герб Санкт-Петербурга и изображение духовых инструментов, без которых сложно представить музыкальную составляющую группы «Ленинград». А для Юрия Дудя дизайнеры решили использовать стилистику его youtube-канала и герб Германии — он родился в Потсдаме. Монограмма для Павла Дурова основана на фамильном гербе Дуровых и содержит логотип соцсети «ВКонтакте».

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Смартфон с монограммой для Андрея Малахова Фото: пресс-служба компании Caviar

Дарья Корчак
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