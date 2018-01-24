Ямальский газ все-таки попал в США, несмотря на санкции

19:11 24 января 2018 4

Сегодня танкер доставил ямальский СПГ в порт Бостона Фото: Кристоф Дедьи

СПГ-танкер Gaselys, принадлежащий французской компании Engie SA, доставил в США с Ямала груз сжиженного природного газа. Это та самая первая партия сжиженного газа с первой очереди нового завода «Ямал СПГ», старт отгрузки которой дал президент РФ Владимир Путин 8 декабря в Сабетте (ЯНАО).

Партия газа поначалу была доставлена в порт Великобритании СПГ-танкером ледокольного типа «Кристоф де Маржери». Там газ был перепродан первым покупателем — сбытовой компанией малайзийского концерна Petronas — французской фирме Engie. В связи с повышением цен из-за резкого похолодания в США (до 6300 долларов за тысячу кубометров) новым собственником СПГ было принято решение отправить газ в американский Бостон.

Таким образом, несмотря на американские санкции, под которые попала и продукция ямальского завода, российский газ попал на рынок США. Но Россия не испытывает эйфории по поводу поставки СПГ с Ямала на американский рынок, заявил сегодня на Всемирном экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак.

«Эйфории или каких-то особых чувств, что российский газ сегодня должен быть поставлен в Бостон, нет… Это же не российский газ, российский газ был продан. Молекулы российские, но фактически это собственность покупателей российского газа. Это говорит о том, что рынок СПГ глобальный», — приводит слова министра РИА «Новости».

Александр Новак подчеркнул, что сейчас рынком СПГ управляет конкуренция и если где-то резко вырастает цена на спотовом рынке, туда и отправляют танкер. Министр энергетики заключил свой комментарий восклицанием: «Ради Бога, поставили в Бостон, так поставили».

«Ямал СПГ» принадлежит на 50,1% ПАО «НОВАТЭК», по 20% имеют во владении французский Total и китайский CNPC. Еще 9,9% принадлежит Фонду «Шелковый путь». По заявлению руководства компании НОВАТЭК, порядка 97% всего объема выпускаемого СПГ на ямальском заводе законтрактовано на 15 лет вперед.