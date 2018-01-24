19:31 24 января 2018 1

Сильные морозы на Ямале сменились метелями Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Крещенские морозы на Ямале постепенно сдают позиции. Уже с 24 января началось «потепление», которое продлится до конца недели. Однако метеорологи и дорожники предупреждают, что расслабляться не стоит. На смену холодам на Ямал пришел сильный порывистый ветер.

Пока что температура в среднем по региону колеблется около 30 градусов ниже нуля. Местами воздух прогревается и до минус 15. В северной части округа еще холодно и около минус 40. К выходным температура должна повыситься и местами достигнет 10 градусов мороза. Потепление, по данным синоптиков, будет сопровождаться снегопадами и ветром с сильными порывами.

Ямальские дорожники обратились к автомобилистам с просьбой воздержаться от выезда на загородные трассы и зимники без острой необходимости. «В случае ухудшения погодных условий на загородных трассах будут установлены посты для организации движения автомобилистов колоннами. За обстановкой на региональных трассах следят сотрудники филиалов дирекции дорожного хозяйства», — сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

На протяжении недели Ямал находился под влиянием сильных морозов. В отдельных районах температура падала ниже минус 50 градусов. Холода помешали работе автозимников и внесли корректировки в авиасообщение. А население Ямале не отчаивалось — люди участвовали в крещенских купаниях, делали обмороженные селфи и даже катались на велосипедах.