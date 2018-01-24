10:41 24 января 2018 1

Азиат рискнул окунуться на морозе в ледяную воду Фото: скрин с видео

Житель Малайзии в ямальском поселке Сабетта в жуткий мороз трижды окунулся в крещенскую купель. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Видео экстремального купания выложили в группе «Сабетта Супер!» во «ВКонтакте». В 30-секундном ролике малайзиец под улюлюканье и крики «Common! Jumping!» прыгает в купель, трижды окунается и с диким криком выскакивает из ледяной воды. Северяне оценили смелость южанина. «Молодец… Красава», — отмечают комментаторы. Впрочем, некоторые жалеют непривычного к холоду мужчину.

Ранее необычное купание в проруби организовали в Татарстане. Мусульмане окунулись в купель в форме полумесяца. Пример купания в крещенской купели всем россиянам показал президент РФ Владимир Путин. «Мужик!» — восхитились им в Сети. По традиции в прорубь нырнул свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Окунулся на Крещение даже посол США, на что пермский сенатор Алексей Пушков заявил: «Не поможет».