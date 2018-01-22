Ямальцы в -50 катаются на велосипедах и делают обмороженные селфи

17:23 22 января 2018 0

Северян морозами не удивить. Они даже в лютые холода найдут, как развлечься Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Ямале уже неделю лютуют крещенские морозы: температура от -30 градусов. Синоптики пугают холодами до -50 градусов (столько уже в самых северных территориях: от Сабетты до Карского моря). По соцсетям гуляют фейковые вбросы о похолодании до -80. Но закаленных северян этим не испугать.

Жители Нового Уренгоя отнеслись к морозам, как к поводу для селфи. В соцсетях они делятся фотографиями себя, замотанных в шарф, с инеем на ресницах и красными от мороза щеками.

1/7 Фото из группы «NUR. LIVE | НОВЫЙ УРЕНГОЙ»

Закоренелые ямальцы твердо знают, что северянин — это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Так считает один из жителей Салехарда, пенсионер Сергей Тетеревлев. Он рассказал, что свободное время проводит на реке за рыбалкой. И даже трескучие морозы ему не помеха.

«Тулуп и теплые сапоги натянул. Несколько часов провести на льду вполне можно, не боясь обморожений. На случай ветра у меня палатка есть. Там таких рыбаков как я много сидит. Особенно по выходным любителей много. И никто не мерзнет», — говорит пенсионер.

Ямальцы в этом году придумывают много морозных развлечений. Ранее «URA.RU» уже рассказывало про энтузиастов, которые запускают салюты из кипятка, и о спортсмене, который отправился в -40 кататься на велосипеде по замерзающему Ноябрьску.

Термометр, лежащий на полу в детский комнате показывает всего 10 градусов. На кухне полы и вовсе ледяные Фото из группы «Злой надымчанин» во «ВКонтакте»

В школах округа в понедельник, 22 января, объявили неблагоприятные погодные условия для учащихся начальных классов. Местами холода затронули и среднее звено. Это означает, что школьникам не обязательно идти на занятия. В морозы детей в школы приводят родители под роспись или не приводят вообще и дети занимаются дома самостоятельно. Для ямальской ребятни это внеплановый выходной. На ледяных горках в Салехарде нам застать никого из детей не удалось, но в соцсетях пишут, что дети все-таки не побоялись морозов и отправились гулять, а улицу.

Правда не всем морозы в радость. Жители ветхих домом по всему региону жалуются на холода. Например Катерина Сергиенко, живущая в одной из «деревяшек» в Надыме делится в городском паблике в соцсети, что дома неимоверно холодно. В подтверждение она показывает фото термометра. На полу в детской комнате он показывает всего 10 градусов выше ноля. На кухне и вовсе падает до отметки в -3. Но Катерина готова немного потерпеть холода. «В мае нас должны расселить», пишет девушка.

Метеорологии тем временем предупреждают, что трескучие морозы продержатся еще пару дней. К выходным ожидается очередное сильное повышение температуры. Местами градус термометра может подняться до -10 градусов. Потепление может сопровождается сильными ветрами и снегопадами.