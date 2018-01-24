Петросян станцевал с темнокожими послами. ВИДЕО

20:30 24 января 2018 1

Видео с танцами Евгения Петросяна набирает популярность Фото: Евгений Петросян, Instagram

В Сети набирает популярность видео, на котором известный юморист Евгений Петросян танцует с темнокожими мужчинами под песню «Трава у дома». Ролик в Instagram опубликовал сам комик.

«Танец, как всегда, весёлый. Угадайте: с послами каких стран я танцую?» — спрашивает Евгений Петросян своих подписчиков. «Русская водка делает чудеса!», «Хороший мастер-класс для послов», «Хорошо смотритесь, приятно смотреть, как вы танцуете!» — поклонники творчества юмориста оценили зажигательные танцы с дипломатами и предложили свои варианты в ответ на вопрос Петросяна. Среди предположений — Нигерия, Руанда, ЮАР, а также Франция и Германия.