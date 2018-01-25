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25 января 2018
24 января 2018
04:58  25 января 2018 0

Россиянка получила в подарок место на кладбище

Кладбища Депутаты Челябинск, успенское кладбище
Место на кладбище друзья волжанки посчитали отличным подаркомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница города Волжский Волгоградской области получила в подарок на день рождения небольшой участок на местном кладбище. Сюрприз ее вовсе не испугал: необычная инвестиция в будущее ее, скорее, заинтриговала.

Свидетельство о владении участком на Новом Ворошиловском кладбище подарили волжанке ее друзья. В свидетельстве говорится, что претензия на «жилплощадь» размером в два квадратных метра может быть реализована в течении следующих 50 лет. «Да, такого подарка мне еще точно не дарили. Мне очень повезло с друзьями. Говорят, что решили подарить хорошие инвестиции в будущее, — цитирует «Блокнот. Волжский» слова недавней именинницы. — «Конечно, приятно, когда дарят то, о чем мечтаешь, но этот подарок самый необычный и точно запомнится».

Пользователи Сети разделились во мнениях, обсуждая необычный подарок. Некоторые назвали «инвестицию» хорошим вложением в будущее, другие же посчитали шутку несмешной, даже излишне жесткой. Отмечается, что Новое Ворошиловское кладбище является бесплатным, поэтому достоверность документа находится под сомнением.

Наталья Полетавкина
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