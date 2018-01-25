Губернатор Курганской области Алексей Кокорин высказался по поводу изъятия листовок в местном штабе Алексея Навального и призвал силовиков пресекать подобный «деструктив» в предвыборный период. Об этом зашла речь на итоговой коллегии прокуратуры региона, передает корреспондент «URA.RU»
«Впереди нас ждет знаковое событие — выборы президента РФ. Предвыборная гонка уже началась. Есть уже и замечания, в частности, сегодня ночью было изъято значительное количество поддельных агитационных листовок в так называемом штабе Навального. Деструктив, который с этой стороны идет, нужно всячески пресекать. Выборы должны проходить законно, легитимно, на конституционной основе, в этом задача номер один!» — отметил Кокорин.
Как ранее сообщало «URA.RU», полицейские изъяли из штаба листовки с призывами не ходить на выборы. Облизбирком признал листовки незаконной агитацией.
Прокурор Игорь Ткачев, обращаясь с коллегами, дал поручение усилить надзор в этой сфере. «Должны незамедлительно пресекаться попытки незаконного вмешательства в избирательный процесс, подмены функций избирательных комиссий, несогласованных публичных мероприятий», — сказал он.