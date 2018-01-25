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25 января 2018
24 января 2018
12:42  25 января 2018 0

Кокорин высказался об изъятии листовок в курганском штабе Навального

Коллегия прокуратуры Курганской области. Курган, кокорин алексей, ткачев игорь, коллегия прокуратуры
Губернатор Зауралья просил прокуратуру незамедлительно пресекать подобный «деструктив»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин высказался по поводу изъятия листовок в местном штабе Алексея Навального и призвал силовиков пресекать подобный «деструктив» в предвыборный период. Об этом зашла речь на итоговой коллегии прокуратуры региона, передает корреспондент «URA.RU»

«Впереди нас ждет знаковое событие — выборы президента РФ. Предвыборная гонка уже началась. Есть уже и замечания, в частности, сегодня ночью было изъято значительное количество поддельных агитационных листовок в так называемом штабе Навального. Деструктив, который с этой стороны идет, нужно всячески пресекать. Выборы должны проходить законно, легитимно, на конституционной основе, в этом задача номер один!» — отметил Кокорин.

Как ранее сообщало «URA.RU», полицейские изъяли из штаба листовки с призывами не ходить на выборы. Облизбирком признал листовки незаконной агитацией.

Прокурор Игорь Ткачев, обращаясь с коллегами, дал поручение усилить надзор в этой сфере. «Должны незамедлительно пресекаться попытки незаконного вмешательства в избирательный процесс, подмены функций избирательных комиссий, несогласованных публичных мероприятий», — сказал он.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
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