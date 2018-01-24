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24 января 2018
23 января 2018
20:25  24 января 2018 3

В курганский штаб Навального пришли полицейские за незаконной агитацией

Открытие штаба Навального. Курган, навальный2018, наклейки
Полицейские изымают листовки с призывом не участвовать в голосованииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В штаб российского блогера Алексея Навального в Кургане пришли полицейские, чтобы изъять незаконную печатную агитацию. Сотрудники сейчас берут объяснения с людей, находящихся в штабе, сообщила «URA.RU» начальник пресс-службы УМВД по Курганской области Елена Радаева.

По данным активистов штаба, в офис пришли четыре сотрудника полиции. «Не представились. Собираются изъять листовки с информацией о забастовке избирателей. Утверждают, что это «незаконная агитация», — сообщают они в соцсетях.

фото: группа «Команда Навального Курган» во «ВКонтакте»

Как пояснила Радаева, 24 января УМВД по городу Кургану было возбуждено административное производство по статье 5.12 КоАП («Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах»). В штабе проходит изъятие печатной продукции, силовики работают по заявлению избирательной комиссии. Сотрудников штаба ознакомили с заявлением председателя облизбиркома Валерия Самокрутова. В нем указано, что в группе во «ВКонтакте» была размещена фотография листовки с призывом не участвовать в голосовании на выборах президента РФ. Она «содержит признаки предвыборной агитации — способствует созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату». Агитка была изготовлена и распространена с нарушением действующего законодательства: на ней не указаны выходные данные, и до начала распространения она не была представлена в ЦИК или избирком Курганской области, отмечается в заявлении.

Ранее незаконную агитацию изымали в штабах блогера в Тюмени и Екатеринбурге. 25 декабря ЦИК отказала Алексею Навальному в регистрации на президентских выборах 2018 года из-за наличия у него судимости по уголовному делу о нанесении экономического ущерба ряду российских предприятий. Блогер отказался распускать штабы, переформатировав их в «штабы забастовки». В политическом сообществе считают, что призыв не ходить на выборы может считаться экстремистским.

Анна Бояркина
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