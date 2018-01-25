12:41 25 января 2018 10

Купить «блатной» номер можно у прежнего владельца. Но существует и другая схема, считает источник «URA.RU» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Есть основания полагать, что тюменские сотрудники ГИБДД торгуют госномерами — так считает источник «URA.RU», знакомый с ситуацией. Компьютерная система, поставленная специально во избежание таких случаев, не спасла: новая схема позволяет выдавать нужные номера нужным людям. Правда, делать это теперь приходится не в Тюмени.

По словам источника «URA.RU», еще несколько лет назад «красивые» госномера на легковые автомобили якобы можно было за определенную мзду получить в РЭО ГИБДД в Тюмени. Однако с введением компьютерной системы эта практика прекратилась — номера стали выдавать по принципу случайного распределения. «Рассказывали, что даже был приказ, чтобы номера с тремя одинаковыми цифрами и номера от 001 до 009 отдавать только грузовикам», — рассказал источник. Однако «красивые» номера, отметил он, продолжают с завидной регулярностью появляться на новых легковых автомобилях у местных VIP.

Любители «красивых» номеров есть в каждом регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Все идет через Тобольск, — полагает собеседник агентства. — В Тюмени сотрудники ГИБДД могут вытаскивать нужные номера и отправлять в тобольский регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО ГИБДД, — ред). РЭО официально не подчиняется начальнику тобольского отдела ГИБДД Лукьянову, но есть предположение, что по факту все ему подчиняются».

Схема, по словам источника агентства, такова: автовладелец, желающий поставить на свой автомобиль «красивый» номер, договаривается с нужным человеком в Тюмени. После этого его автомобиль проходит в Тюмени осмотр, и документы на машину отправляются в Тобольск. В это же время в тобольский РЭО из Тюмени приходят нужные госномера. Автомобиль ставят на учет в Тобольске, а с учетом того, что компьютерной системы распределения номеров там нет, заказчик получает именно то, о чем он договорился. «Все хорошие номера из Тобольска уходят обратно в Тюмень», — говорит источник.

Собеседник «URA.RU» считает, что именно таким образом недавно якобы получил номера родственник уволенного в январе за «пьяную езду» сотрудника ГИБДД.

«Он захотел, чтобы буквы были как его инициалы, — пояснил источник. — В итоге на его SsangYong Kyron стоит номер Т 999 ТМ».

Еще один номер, будто бы выданный через Тобольск — Т 002 ХУ стоит на автомобиле Toyota Land Cruiser, говорит источник. Фамилия владельца этого автомобиля по странному стечению обстоятельств совпадает с фамилией одного из депутатов Тюменской областной думы от ХМАО.

Получить «блатной номер» в тюменском РЭО невозможно — там распределение идет исключительно через компьютер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собеседник агентства полагает, что подобная схема действует не первый год. «Некоторые важные персоны такие номера получают бесплатно, возможно, как услугу за услугу, — считает он. — Договоренность достигается в Тюмени». По мнению источника «URA.RU», реализация такой схемы была бы невозможна без участия высокопоставленного сотрудника ГИБДД. «У него, похоже, сейчас идут стычки с руководителем областной ГИБДД Михаилом Киселевым», — уточнил он.

Информацию о том, что оба номера были получены владельцами престижных автомобилей в Тобольске, корреспонденту «URA.RU» подтвердил на условиях анонимности один из сотрудников региональной Госавтоинспекции. Оба автолюбителя прописаны в одном из городов севера региона, а не в Тюмени, отметил он.

При этом, по словам собеседника агентства, иметь «красивые» номера не всегда выгодно для автовладельца: во-первых, они лучше запоминаются самими участниками дорожного движения, во-вторых — автоинспекторы порой могут проводить специальные рейды именно по «блатным» автомобилям.

Другой источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что «год назад блатные номера с любыми буквами на выбор предлагали за 100 тысяч». «Сейчас цена достигает 200 — 250 тысяч рублей. Таких номеров осталось мало, их выделение находится под усиленным контролем», — рассказал он.

Возможность реализации подобной схемы торговли госномерами в самой ГИБДД отрицают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ГИБДД Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что подобная торговля номерами исключена.

«С февраля 2015 года в межрайонном регистрационном подразделении используется антикоррупционный алгоритм подбора государственных регистрационных знаков, — подчеркнули в региональной Госавтоинспекции. — Он не позволяет вмешаться сотруднику в выбор номерных знаков, номера автомобилям присваивает сам компьютер. С 1 февраля подобная система будет действовать во всех городах области». Все «красивые» номера поступают в эту программу на общих основаниях и распределяются по случайному принципу.

В ГИБДД отметили, что схему с осмотром автомобиля в одном городе и регистрацией его в другом реализовать невозможно. «Компьютерная программа по регистрации транспорта не дает такой возможности. У каждого инспектора есть свой пароль, свой шифр. Если, например, инспектор осмотрел машину в одном подразделении, то инспектор в другом зарегистрировать ее не сможет, — пояснили в ГИБДД региона. — Нет такой технической возможности в принципе, это федеральная программа. Но при этом любой гражданин из любого региона России может приехать в любое подразделение и зарегистрировать там свой автомобиль, и это тоже федеральное законодательство».

«Порядок выдачи госномеров определен инструкцией, которая выполняется органами внутренних дел Тюменской области. Если у граждан есть информация о каких-либо нарушениях, пусть граждане обращаются к нам, мы обязательно эту информацию проверим», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

При этом, отметили в ГИБДД, есть и законный способ получить «красивый» номер — приобрести его у прежнего владельца вместе с машиной.

1/3 «Блатные» номера продают на сайтах в Интернете Фото: скриншот страницы сайта Gocnomer-rus.com

Специализированные интернет-сайты давно предлагают такие услуги. К примеру, номер У 999 ОМ там можно приобрести за 80 тысяч рублей, а номер К *00 КК будет стоить уже больше 200 тысяч. Торгуют такими номерами и на популярном форуме тюменских автолюбителей Car72.ru: К 006 СУ пользователи продают за 35 тысяч рублей, М 333 АХ стоит 250 тысяч. Судя по тому, что подобные объявления появляются с завидной регулярностью, спрос на такие услуги в Тюменской области есть.