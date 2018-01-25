Есть основания полагать, что тюменские сотрудники ГИБДД торгуют госномерами — так считает источник «URA.RU», знакомый с ситуацией. Компьютерная система, поставленная специально во избежание таких случаев, не спасла: новая схема позволяет выдавать нужные номера нужным людям. Правда, делать это теперь приходится не в Тюмени.
По словам источника «URA.RU», еще несколько лет назад «красивые» госномера на легковые автомобили якобы можно было за определенную мзду получить в РЭО ГИБДД в Тюмени. Однако с введением компьютерной системы эта практика прекратилась — номера стали выдавать по принципу случайного распределения. «Рассказывали, что даже был приказ, чтобы номера с тремя одинаковыми цифрами и номера от 001 до 009 отдавать только грузовикам», — рассказал источник. Однако «красивые» номера, отметил он, продолжают с завидной регулярностью появляться на новых легковых автомобилях у местных VIP.
«Все идет через Тобольск, — полагает собеседник агентства. — В Тюмени сотрудники ГИБДД могут вытаскивать нужные номера и отправлять в тобольский регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО ГИБДД, — ред). РЭО официально не подчиняется начальнику тобольского отдела ГИБДД Лукьянову, но есть предположение, что по факту все ему подчиняются».
Схема, по словам источника агентства, такова: автовладелец, желающий поставить на свой автомобиль «красивый» номер, договаривается с нужным человеком в Тюмени. После этого его автомобиль проходит в Тюмени осмотр, и документы на машину отправляются в Тобольск. В это же время в тобольский РЭО из Тюмени приходят нужные госномера. Автомобиль ставят на учет в Тобольске, а с учетом того, что компьютерной системы распределения номеров там нет, заказчик получает именно то, о чем он договорился. «Все хорошие номера из Тобольска уходят обратно в Тюмень», — говорит источник.
Собеседник «URA.RU» считает, что именно таким образом недавно якобы получил номера родственник уволенного в январе за «пьяную езду» сотрудника ГИБДД.
«Он захотел, чтобы буквы были как его инициалы, — пояснил источник. — В итоге на его SsangYong Kyron стоит номер Т 999 ТМ».
Еще один номер, будто бы выданный через Тобольск — Т 002 ХУ стоит на автомобиле Toyota Land Cruiser, говорит источник. Фамилия владельца этого автомобиля по странному стечению обстоятельств совпадает с фамилией одного из депутатов Тюменской областной думы от ХМАО.
Собеседник агентства полагает, что подобная схема действует не первый год. «Некоторые важные персоны такие номера получают бесплатно, возможно, как услугу за услугу, — считает он. — Договоренность достигается в Тюмени». По мнению источника «URA.RU», реализация такой схемы была бы невозможна без участия высокопоставленного сотрудника ГИБДД. «У него, похоже, сейчас идут стычки с руководителем областной ГИБДД Михаилом Киселевым», — уточнил он.
Информацию о том, что оба номера были получены владельцами престижных автомобилей в Тобольске, корреспонденту «URA.RU» подтвердил на условиях анонимности один из сотрудников региональной Госавтоинспекции. Оба автолюбителя прописаны в одном из городов севера региона, а не в Тюмени, отметил он.
При этом, по словам собеседника агентства, иметь «красивые» номера не всегда выгодно для автовладельца: во-первых, они лучше запоминаются самими участниками дорожного движения, во-вторых — автоинспекторы порой могут проводить специальные рейды именно по «блатным» автомобилям.
Другой источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что «год назад блатные номера с любыми буквами на выбор предлагали за 100 тысяч». «Сейчас цена достигает 200 — 250 тысяч рублей. Таких номеров осталось мало, их выделение находится под усиленным контролем», — рассказал он.
В ГИБДД Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что подобная торговля номерами исключена.
«С февраля 2015 года в межрайонном регистрационном подразделении используется антикоррупционный алгоритм подбора государственных регистрационных знаков, — подчеркнули в региональной Госавтоинспекции. — Он не позволяет вмешаться сотруднику в выбор номерных знаков, номера автомобилям присваивает сам компьютер. С 1 февраля подобная система будет действовать во всех городах области». Все «красивые» номера поступают в эту программу на общих основаниях и распределяются по случайному принципу.
В ГИБДД отметили, что схему с осмотром автомобиля в одном городе и регистрацией его в другом реализовать невозможно. «Компьютерная программа по регистрации транспорта не дает такой возможности. У каждого инспектора есть свой пароль, свой шифр. Если, например, инспектор осмотрел машину в одном подразделении, то инспектор в другом зарегистрировать ее не сможет, — пояснили в ГИБДД региона. — Нет такой технической возможности в принципе, это федеральная программа. Но при этом любой гражданин из любого региона России может приехать в любое подразделение и зарегистрировать там свой автомобиль, и это тоже федеральное законодательство».
«Порядок выдачи госномеров определен инструкцией, которая выполняется органами внутренних дел Тюменской области. Если у граждан есть информация о каких-либо нарушениях, пусть граждане обращаются к нам, мы обязательно эту информацию проверим», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
При этом, отметили в ГИБДД, есть и законный способ получить «красивый» номер — приобрести его у прежнего владельца вместе с машиной.
Специализированные интернет-сайты давно предлагают такие услуги. К примеру, номер У 999 ОМ там можно приобрести за 80 тысяч рублей, а номер К *00 КК будет стоить уже больше 200 тысяч. Торгуют такими номерами и на популярном форуме тюменских автолюбителей Car72.ru: К 006 СУ пользователи продают за 35 тысяч рублей, М 333 АХ стоит 250 тысяч. Судя по тому, что подобные объявления появляются с завидной регулярностью, спрос на такие услуги в Тюменской области есть.