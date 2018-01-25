Три человека в Зауралье сгорели, пытаясь согреться в лютые холода

В Курганской области в связи с резким падением температуры воздуха участились пожары с трагическими последствиями. За одни сутки произошло два возгорания в жилых домах, огонь унес жизни троих зауральцев, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
В поселке Северный в Кургане после тушения пожара 24 января в доме обнаружили тело 82-летнего пенсионера. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Вечером того же дня в рабочем поселке Красный Октябрь Каргапольского района от огня погибли два мужчины: 52-летний хозяин дома и его 54-летний знакомый.
Как уточнили в силовых органах, по данным фактам проводятся доследственные проверки, назначены пожарно-технические экспертизы для выяснения причин возгорания и всех обстоятельств произошедшего. Стражи порядка вновь призывают жителей Кургана и области соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации электроприборов, печного отопления и газового оборудования.
До 26 января в Зауралье сохранится аномально холодная погода с понижением температуры воздуха до 41 градуса. В школах региона из-за морозов отменяют занятия, на всей территории Урала МЧС введен особый режим.