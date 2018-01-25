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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Пермского края
12:50  25 января 2018 2

Пермским школьникам в рамках борьбы с наркотиками запретили ходить в туалет. ФОТО

Клипарт, унитаз, дети на горшке, туалет, горшок
Детей перестали отпускать в туалет во время уроковФото: depositphotos.com

Жители Перми активно обсуждают в Сети новаторский подход директора одной из городских школ к борьбе с наркотиками. Он запретил ученикам отпрашиваться в туалет во время уроков из-за «распространения насвая».

По словам пользователей, на днях стены пермской гимназии №8 украсило объявление, содержащее перечень новых запретов для учащихся, состоящий из семи пунктов. Согласно фотографии, опубликованной в паблике «Подслушано Пермь», школьники больше не могут отпрашиваться в туалет с уроков, им запрещено покидать школу до окончания всех занятий, во время перемен они должны сидеть в классах, оставаясь под наблюдением учителей. Такие суровые меры объясняются необходимостью обеспечения безопасности учащихся в связи с распространением насвая.

В комментариях мнения пользователей разделились. Часть возмутилась введению «драконовских мер» и «превращению школы в зону», но многие родители наоборот порадовались неравнодушию директора и лишь высказали сожаление, что не все педагоги готовы к подобным инициативам.

Фото: группа «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»

Тем временем с осени в Госдуме РФ обсуждают необходимость введения штрафов за продажу несовершеннолетним жевательного и сосательного табака, в том числе насвая и снюса. Депутаты обеспокоены тем, что сегодня объемы распространения этих веществ среди детей приобретает катастрофический характер, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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