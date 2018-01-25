Жители Перми активно обсуждают в Сети новаторский подход директора одной из городских школ к борьбе с наркотиками. Он запретил ученикам отпрашиваться в туалет во время уроков из-за «распространения насвая».
По словам пользователей, на днях стены пермской гимназии №8 украсило объявление, содержащее перечень новых запретов для учащихся, состоящий из семи пунктов. Согласно фотографии, опубликованной в паблике «Подслушано Пермь», школьники больше не могут отпрашиваться в туалет с уроков, им запрещено покидать школу до окончания всех занятий, во время перемен они должны сидеть в классах, оставаясь под наблюдением учителей. Такие суровые меры объясняются необходимостью обеспечения безопасности учащихся в связи с распространением насвая.
В комментариях мнения пользователей разделились. Часть возмутилась введению «драконовских мер» и «превращению школы в зону», но многие родители наоборот порадовались неравнодушию директора и лишь высказали сожаление, что не все педагоги готовы к подобным инициативам.
Тем временем с осени в Госдуме РФ обсуждают необходимость введения штрафов за продажу несовершеннолетним жевательного и сосательного табака, в том числе насвая и снюса. Депутаты обеспокоены тем, что сегодня объемы распространения этих веществ среди детей приобретает катастрофический характер, напоминает «Федеральное агентство новостей».