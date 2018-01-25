Норвежцам рассказали о трагичной судьбе муксуна на Ямале

13:01 25 января 2018 5

За 10 лет поголовье муксуна уменьшилось в 10 раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На конференции «Арктические рубежи» в норвежском городе Тромсё представили проект по восстановлению запасов промысловых рыб. Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков рассказал о существенной угрозе для муксуна, нельмы и чира.

По его словам, на сегодняшний день рыбопромысловое значение Обь-Иртышского бассейна резко снизилось. Ледков отметил падение уловов, сокращение популяции ценных промысловых сиговых видов рыб. Также, по его словам, появилась существенная угроза для муксуна, нельмы и чира. Ледкова особенно волнует трагическая судьба обского муксуна, потому что его поголовье за последние 10 лет сократилось в 10 раз, сообщает «Север-Пресс».

Эксперт назвал представленный им проект значительным вкладом в восстановление и увеличение численности ценных сиговых пород рыб Обского бассейна. В перспективе предложенную им биотехнологию можно будет тиражировать в северных регионах.

Ранее «URA.RU» писало, что на встрече министров Арктического совета в Фэрбэнксе (Аляска) была представлена необычная книга о кулинарной культуре жителей Ямала. Туда вошли традиционные рецепты, где подробно рассказывается о феномене потребления сырой пищи — мяса и крови северного оленя и рыбы, в том числе известной всем строганины из рыбы, а также «ненецкого салата».