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Главные новости Ямала
13:01  25 января 2018 5

Норвежцам рассказали о трагичной судьбе муксуна на Ямале

АГРО 2016 выставка Челябинск, муксун, рыба
За 10 лет поголовье муксуна уменьшилось в 10 разФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На конференции «Арктические рубежи» в норвежском городе Тромсё представили проект по восстановлению запасов промысловых рыб. Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков рассказал о существенной угрозе для муксуна, нельмы и чира.

По его словам, на сегодняшний день рыбопромысловое значение Обь-Иртышского бассейна резко снизилось. Ледков отметил падение уловов, сокращение популяции ценных промысловых сиговых видов рыб. Также, по его словам, появилась существенная угроза для муксуна, нельмы и чира. Ледкова особенно волнует трагическая судьба обского муксуна, потому что его поголовье за последние 10 лет сократилось в 10 раз, сообщает «Север-Пресс».

Эксперт назвал представленный им проект значительным вкладом в восстановление и увеличение численности ценных сиговых пород рыб Обского бассейна. В перспективе предложенную им биотехнологию можно будет тиражировать в северных регионах.

Ранее «URA.RU» писало, что на встрече министров Арктического совета в Фэрбэнксе (Аляска) была представлена необычная книга о кулинарной культуре жителей Ямала. Туда вошли традиционные рецепты, где подробно рассказывается о феномене потребления сырой пищи — мяса и крови северного оленя и рыбы, в том числе известной всем строганины из рыбы, а также «ненецкого салата».

Ольга Дудорова
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