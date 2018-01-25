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25 января 2018
24 января 2018
13:33  25 января 2018 2

В Кургане грабитель-лузер, пытаясь украсть телефон, потерял два своих

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , гаджеты, iphone 10, фон, смартфон, телефон, мобильный
Потерянные телефоны помогли полицейским раскрыть личность преступникаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане неудачливый вор потерял два телефона, пытаясь украсть из магазина всего один. С помощью гаджетов, которые он обронил, полицейским удалось быстро установить личность подозреваемого.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Кургану, к стражам порядка за помощью обратился директор магазина: по его словам, один из покупателей попросил показать мобильный телефон стоимостью более 20 тысяч рублей, а как только смартфон оказался в его руках, пустился в бега. Продавцы попытались остановить вора, и во время потасовки у последнего из кармана выпали два других телефона. Самому гражданину все же удалось скрыться.

Прибывшие на вызов полицейские изъяли потерянные сотовые и так установили личность грабителя: им оказался 27-летний житель города, ранее уже судимый за имущественные преступления. Похищенное имущество к этому моменту он успел продать.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, уточнили в органах правопорядка.

Вера Чернышева
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