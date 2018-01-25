В Прикамье переписали закон, чтобы избрать главу Контрольно-счетной палаты

Законодательное собрание Пермского края поддержало кандидатуру экс-премьера Геннадия Тушнолобова на пост главы региональной Контрольно-счетной палаты. Почти все депутаты проголосовали «за».
Кандидатуру Геннадия Тушнолобова на пост главы палаты в Заксобрание внес губернатор Максим Решетников. В четверг, 25 января, проходит пленарное заседание краевого парламента. На нем 50 депутатов проголосовали за Тушнолобова, один — воздержался. Однако кандидат не имеет высшего экономического или юридического образования, необходимого для того, чтобы стать руководителем Контрольно-счетной палаты, поэтому парламентарии тут же приняли поправку, исключающую из регионального закона о Контрольно-счетной палате это требование.
Напомним, Геннадий Тушнолобов занимал пост главы краевого правительства с 2013 по 2017 год. После того, как экс-губернатор Виктор Басаргин упразднил должность, премьер-министра региона, Тушнолобов возглавил АО «Корпорация развития Пермского края».