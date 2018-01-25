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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Пермского края
13:36  25 января 2018 0

В Прикамье переписали закон, чтобы избрать главу Контрольно-счетной палаты

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, тушнолобов геннадий
50 депутатов проголосовали за Тушнолобова, один — воздержалсяФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Законодательное собрание Пермского края поддержало кандидатуру экс-премьера Геннадия Тушнолобова на пост главы региональной Контрольно-счетной палаты. Почти все депутаты проголосовали «за».

Кандидатуру Геннадия Тушнолобова на пост главы палаты в Заксобрание внес губернатор Максим Решетников. В четверг, 25 января, проходит пленарное заседание краевого парламента. На нем 50 депутатов проголосовали за Тушнолобова, один — воздержался. Однако кандидат не имеет высшего экономического или юридического образования, необходимого для того, чтобы стать руководителем Контрольно-счетной палаты, поэтому парламентарии тут же приняли поправку, исключающую из регионального закона о Контрольно-счетной палате это требование.

Напомним, Геннадий Тушнолобов занимал пост главы краевого правительства с 2013 по 2017 год. После того, как экс-губернатор Виктор Басаргин упразднил должность, премьер-министра региона, Тушнолобов возглавил АО «Корпорация развития Пермского края».

Полина Домовитова
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