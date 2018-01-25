Срочно! В Югре задержан мэр, уволенный после разноса Комаровой

14:19 25 января 2018 3

Сергей Удинцев задержан — следствие готовится арестовать бывшего мэра Советского района Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Советском районе задержан бывший глава муниципалитета Сергей Удинцев. Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах региона.

По словам инсайдеров, в ближайшие два дня должно быть принято решение о выборе меры пресечения в виде ареста. По неофициальным данным, Удинцев задержан следователями за злоупотребление и превышение должностных полномочий в рамках уже расследуемых уголовных дел о нарушениях в сфере ЖКХ.

Также, по предварительной информации, у следователей есть вопросы по ликвидации муниципального фонда содействия развитию строительства «Жилище».

На момент публикации получить официальное подтверждение информации о задержании Удинцева в СКР не удалось.

Сергей Удинцев лишился должности в 2016 году в ходе массовой кадровой чистки в Советском районе. Основной причиной для серии отставок стали неудовлетворительные результаты работы органов местного самоуправления. Работу руководства муниципалитета критиковали окружные власти во главе с губернатором Натальей Комаровой. Тогда же были возбуждены уголовные дела, но Удинцева не привлекали в качестве фигуранта.