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25 января 2018
24 января 2018
23 января 2018
14:19  25 января 2018 3

Срочно! В Югре задержан мэр, уволенный после разноса Комаровой

Дума ХМАО — комитет по бюджету 19 февраля 2014 года, сергей удинцев
Сергей Удинцев задержан — следствие готовится арестовать бывшего мэра Советского районаФото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Советском районе задержан бывший глава муниципалитета Сергей Удинцев. Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах региона.

По словам инсайдеров, в ближайшие два дня должно быть принято решение о выборе меры пресечения в виде ареста. По неофициальным данным, Удинцев задержан следователями за злоупотребление и превышение должностных полномочий в рамках уже расследуемых уголовных дел о нарушениях в сфере ЖКХ.

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Также, по предварительной информации, у следователей есть вопросы по ликвидации муниципального фонда содействия развитию строительства «Жилище».

На момент публикации получить официальное подтверждение информации о задержании Удинцева в СКР не удалось.

Сергей Удинцев лишился должности в 2016 году в ходе массовой кадровой чистки в Советском районе. Основной причиной для серии отставок стали неудовлетворительные результаты работы органов местного самоуправления. Работу руководства муниципалитета критиковали окружные власти во главе с губернатором Натальей Комаровой. Тогда же были возбуждены уголовные дела, но Удинцева не привлекали в качестве фигуранта.

Антон Степыгин
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