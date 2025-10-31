Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Двух подростков из ХМАО отправили под стражу за избиение сверстника

31 октября 2025 в 16:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Сургуте суд отправили под стражу двух подростков за избиение сверстника

В Сургуте суд отправили под стражу двух подростков за избиение сверстника

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сургутский городской суд заключил под стражу двух несовершеннолетних по делу о разбойном нападении во дворе на Тюменском тракте. Подростки обвиняются в групповом нападении с целью хищения чужого имущества с применением насилия. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Ходатайство следователя удовлетворено, сургутянам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря 2025 года», — указывается в сообщении. Решение пока не вступило в законную силу.

Подросткам инкриминируется часть 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). В ходе закрытого заседания суд согласился с доводами следствия о необходимости строгой меры пресечения.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте возбудили уголовное дело после избиения 16-летнего подростка. Конфликт произошел из-за попытки отобрать электронную курилку, потерпевший с травмами был госпитализирован. Задержанными оказались двое 15-летних школьников.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал