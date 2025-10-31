Двух подростков из ХМАО отправили под стражу за избиение сверстника

В Сургуте суд отправили под стражу двух подростков за избиение сверстника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сургутский городской суд заключил под стражу двух несовершеннолетних по делу о разбойном нападении во дворе на Тюменском тракте. Подростки обвиняются в групповом нападении с целью хищения чужого имущества с применением насилия. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Ходатайство следователя удовлетворено, сургутянам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря 2025 года», — указывается в сообщении. Решение пока не вступило в законную силу.

Подросткам инкриминируется часть 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). В ходе закрытого заседания суд согласился с доводами следствия о необходимости строгой меры пресечения.

