Двух подростков из ХМАО отправили под стражу за избиение сверстника
В Сургуте суд отправили под стражу двух подростков за избиение сверстника
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сургутский городской суд заключил под стражу двух несовершеннолетних по делу о разбойном нападении во дворе на Тюменском тракте. Подростки обвиняются в групповом нападении с целью хищения чужого имущества с применением насилия. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Ходатайство следователя удовлетворено, сургутянам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря 2025 года», — указывается в сообщении. Решение пока не вступило в законную силу.
Подросткам инкриминируется часть 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). В ходе закрытого заседания суд согласился с доводами следствия о необходимости строгой меры пресечения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте возбудили уголовное дело после избиения 16-летнего подростка. Конфликт произошел из-за попытки отобрать электронную курилку, потерпевший с травмами был госпитализирован. Задержанными оказались двое 15-летних школьников.
