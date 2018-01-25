16:51 25 января 2018 0

Полиция вышла на второе место в рейтинге жалоб бизнесменов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменские предприниматели стали чаще жаловаться на уголовное преследование. Об этом на заседании комитета областной Думы по экономической политике и природопользованию заявила тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. В общей сложности за год уполномоченный по защите прав предпринимателей получила 394 обращения граждан и организаций.

Большая часть обращений касалась налоговых проблем и защиты гражданских прав — на это приходилось порядка 21% от общего количества заявлений. Причем именно налоговые органы из всех федеральных служб и ведомств лидируют по количеству жалоб от представителей бизнес-сообщества. По словам Ларисы Невидайло, причиной стали нововведения в федеральном законодательстве. «Предпринимателю без своей юридической службы — а у малого бизнеса откуда большое количество юристов — сложно уследить за всеми изменениями», — пояснила она.

При этом за год более чем в четыре раза возросло количество жалоб на уголовное преследование — с 4% до 17% от общего числа обращений. В частности, предприниматели жаловались на действия полиции при проведении оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, некоторые были не согласны с возбуждением уголовных дел. Всего же 2016 году в отношении предпринимателей было возбуждено 88 уголовных дел и привлечено к уголовной ответственности 46 человек, за девять месяцев 2017 года ответственность понесли десять бизнесменов.