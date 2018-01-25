16:48 25 января 2018 0

Зарплаты работников бюджетной сферы на Ямале вдвое превышают уровень доходов среднего россиянина Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Согласно официальной статистике среднемесячный доход работника бюджетной сферы Ямала составил около 85 тысяч рублей. Это выше среднего показателя по региону (71 тыс.) и двое больше российских показателей (42 тыс.).

Согласно данным, опубликованным на портале «Мониторинг-Ямал», самой денежной бюджетной сферой в 2017 году стала наука. В среднем научные сотрудники на Ямале получали более 137 тысяч рублей в месяц. Сравниться с ними могут только врачи и медработники, чья средняя зарплата составила 133 тысячи. Остальные бюджетники на Ямале в минувшем году зарабатывали существенно меньше, но и их зарплаты колеблются от 51 до 85 тысяч. Так, в середине списка остались педагоги, деятели культуры, средний медперсонал, социальные работники. Меньше всех бюджетников на Ямале зарабатывает младший медицинский персонал. Их среднемесячный доход составил 51,5 тысячи рублей.

Согласно данным Росстата, по итогам 2017 года Ямал стал лидером по зарплатам среди регионов России с показателем в 71 тысячу рублей. Самые близкие к нему цифры показывает только Москва (65-66 тыс. рублей), и соседний с Ямалом Ненецкий округ (59,5 тыс. рублей).