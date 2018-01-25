В отношении директора Бобровского завода железобетонных конструкций «Энергия» Петра Еремина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше двух месяцев). Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Троицкого района, на территории которого находится завод. «Энергия» входит в структуру группы «Синай», принадлежавшей губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и переданной в оперативное управление его сыну Александру Дубровскому.
Как сообщила «URA.RU» помощник прокурора Евгения Волкова, производство было возбуждено 22 января. А 23 января на заводе полностью погасили все долги по зарплате, в том числе за период простоя. На вопрос, будет ли теперь освобожден Петр Еремин от ответственности, в прокуратуре затруднились ответить.
В декабре Александр Дубровский заявил коллективу о консервации предприятия до поиска инвесторов. Бобровское ЖБИ уже 20 лет показывает низкую рентабельность и несет убытки. В 2016 году расходы превысили доходы на 70 процентов. Сотрудникам уже вручили уведомления об увольнении, они должны получать два месяца «простойную» зарплату, две трети от окладов. Ранее директор завода решением суда был оштрафован на 20 тыс. рублей.