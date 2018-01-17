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Главные новости Челябинской области
10:35  17 января 2018 0

У челябинского губернатора наказали топ-менеджера за долги рабочим

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
Директора завода в Бобровке оштрафовали по судуФото: depositphotos.com © URA.RU

В Троицком городском суде вынесено постановление по директору Бобровского завода железобетонных конструкций «Энергия» Петру Еремину. Решением суда Еремин оштрафован за долги по зарплате рабочим на 20 тыс. рублей. Завод входит в группу «Синай», принадлежащую губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и переданную в оперативное управление сыну, Александру Дубровскому.

Как сообщил «URA.RU» помощник прокурора Троицкого района Евгения Волкова, Еремин согласился с решением суда. К этому времени долги за сентябрь и октябрь, за которые директора завода вызвали в суд, погашены. На заседании суда во вторник, 16 января, Еремин также заявил, что началась выплата долгов за ноябрь и декабрь. 19 января, в четверг, директор завода пообещал представить график выплаты долгов, включая и новые.

В декабре 2017 года Александр Дубровский заявил коллективу о консервации предприятия до поиска инвесторов. К этому времени на заводе работало 150 человек. Бобровское ЖБИ уже 20 лет показывает низкую рентабельность и несет убытки. В 2016 году расходы превысили доходы на 70 процентов.

К концу года задолженность по зарплате составила 1,4 млн рублей. Прокуратура направила в суд 24 иска о взыскании долгов с завода. Рабочие также хотят взыскать моральный ущерб, который оценивают от 10 до 50 тыс. рублей. Сотрудникам уже вручили уведомления об увольнении, они должны получать два месяца «простойную» зарплату, две трети от окладов.

Альбина Золотухина
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