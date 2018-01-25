Родителей хотят обязать сообщать информацию о потенциально опасном поведении их детей в Комиссию по делам несовершеннолетних. С соответствующим предложением пермские власти обратились в социальный блок правительства России.
Краевое правительство предлагает сделать Комиссию по делам несовершеннолетних отдельным самостоятельным органом власти. Сейчас она находится в ведении департамента социальной политики администрации губернатора. В будущем предполагается, что должностные лица и родители будут обязаны сообщать в КДН о потенциальной опасности детей. «Важно, чтобы родители несли ответственность за действия ребенка до 18 лет, а также за непредоставление важной информации о его состоянии», — пояснили в пресс-службе краевого правительства.
Еще одно предложение краевых властей — расширить функции закрытых образовательных учреждений. По мнению правительства Пермского края, подростки, у которых наблюдается повышенная агрессия, должны иметь в возможность одновременно учиться и получать психиатрическую помощь.
Предложения по изменению федерального законодательства у краевого кабмина возникли после нападения на пермскую школу №127 15 января. Тогда двое подростков, вооруженных ножами, зашли в кабинет, где шел урок у 4Б класса, и начали наносить удары учительнице и детям. Пострадали 12 человек, включая самих нападавших.