{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
25 января 2018
17:49  25 января 2018 3

«Заряжаюсь от таких, как вы, как от батарейки». Путин посетил второй военный завод за неделю

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президенту показали сверхновый ракетоносецФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин оценил полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Дейникен». Возможности новой техники главе государства продемонстрировали на Казанском авиационном заводе им. Горбунова, куда глава государства прибыл с рабочим визитом. Там же Путин подписал контракт на поставку новейших ракетоносцев в российскую армию.

«Это [создание самолета] серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны, потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе», — отметил президент в беседе с работниками завода. Он назвал ракетоносец «большим успехом коллектива завода» и заявил, что не сомневался в слаженности его работы.

Фестиваль "УралТанк" на полигоне Старатель. Нижний Тагил, полигон старатель, военная техника, танк, танковый биатлон
Предполагается, что к 2020 году армия будет вооружена новой техникой на 70%
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из сотрудников завода поинтересовался, как Путину удается оставаться в хорошей физической форме при его темпе работы. Президент ответил, что ему помогает общение с рабочими. «Общаюсь с такими людьми, как вы: позитивными, настроенными на результат, активными. Это заряжает. Заряжаюсь от таких, как вы, как от батарейки», — с улыбкой ответил глава государства, пишет ТАСС.

Это уже второй визит президента на оборонное предприятие за последнее время. 24 января он посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение, где провел совещание по диверсификации ВПК.

Для президента очень важно общение с людьми, которые своими руками создают военную мощь страны, говорит главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Это очень конкретные люди. Конкретные слесарь, сборщик, инженер закладывают основу безопасности государства. Общение Путина с ними — это демонстрация уважения», — рассказал эксперт «URA.RU».

Президент встретился с рабочими в условиях непростой внешнеполитической обстановки, говорит эксперт.

«Однако дело не только в этом. Предприятия ОПК сегодня выступают драйвером экономического развития. Это не пушки и снаряды, как принято считать, а высокотехнологичное производство, это хайтек мирового уровня. Тот же „Алмаз-Антей“ это — не только системы ПВО, но и системы управления движением в гражданской авиации, приборы спутниковой навигации и многое другое», — рассказал эксперт «URA.RU». Он напомнил, что президент поставил задачу — не менее 50% мощностей в ОПК должны работать на гражданский сектор.

Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, евраз, металлург, рабочий
Свое выдвижение на новый срок Путин анонсировал на встрече с рабочими
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коротченко заметил, что Россия занимает второе место в мире по экспорту военной продукции. «Этот сегмент приносит нам 14-15 млрд долларов в год, но это не только деньги, но и политическое влияние, и параллельное продвижение нашей гражданской продукции», — полагает эксперт.

Кроме того, ОПК обеспечивает и победы российской армии в Сирии. «Наши военные воевали на новой технике новым оружием, используя новые системы связи, разведки, управления. Наша армия сегодня в хорошей форме», — говорит Коротченко. Он напомнил, что к 2020 году в армии будет обновлено 70% вооружения.

В целом, ОПК серьезно преобразился при Путине, отмечает Коротченко. «До прихода Путина мы имели кучу разрозненных предприятий, которые работали в убыток. Сейчас у нас созданы крупные концерны и вертикально интегрированные холдинги, ОПК находится в рассвете», — говорит эксперт.

На данный момент вооружение в российской армии обновлено на 60%. Ожидается, что к 2020 году доля выпуска гражданской продукции достигнет 17%. Долю в 50% планируется достигнуть к 2030 году. Государственная программа перевооружения рассчитана до 2027 года.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров