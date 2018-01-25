17:49 25 января 2018 3

Президенту показали сверхновый ракетоносец Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин оценил полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Дейникен». Возможности новой техники главе государства продемонстрировали на Казанском авиационном заводе им. Горбунова, куда глава государства прибыл с рабочим визитом. Там же Путин подписал контракт на поставку новейших ракетоносцев в российскую армию.

«Это [создание самолета] серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны, потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе», — отметил президент в беседе с работниками завода. Он назвал ракетоносец «большим успехом коллектива завода» и заявил, что не сомневался в слаженности его работы.

Предполагается, что к 2020 году армия будет вооружена новой техникой на 70% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из сотрудников завода поинтересовался, как Путину удается оставаться в хорошей физической форме при его темпе работы. Президент ответил, что ему помогает общение с рабочими. «Общаюсь с такими людьми, как вы: позитивными, настроенными на результат, активными. Это заряжает. Заряжаюсь от таких, как вы, как от батарейки», — с улыбкой ответил глава государства, пишет ТАСС.

Это уже второй визит президента на оборонное предприятие за последнее время. 24 января он посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение, где провел совещание по диверсификации ВПК.

Для президента очень важно общение с людьми, которые своими руками создают военную мощь страны, говорит главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Это очень конкретные люди. Конкретные слесарь, сборщик, инженер закладывают основу безопасности государства. Общение Путина с ними — это демонстрация уважения», — рассказал эксперт «URA.RU».

Президент встретился с рабочими в условиях непростой внешнеполитической обстановки, говорит эксперт.

«Однако дело не только в этом. Предприятия ОПК сегодня выступают драйвером экономического развития. Это не пушки и снаряды, как принято считать, а высокотехнологичное производство, это хайтек мирового уровня. Тот же „Алмаз-Антей“ это — не только системы ПВО, но и системы управления движением в гражданской авиации, приборы спутниковой навигации и многое другое», — рассказал эксперт «URA.RU». Он напомнил, что президент поставил задачу — не менее 50% мощностей в ОПК должны работать на гражданский сектор.

Свое выдвижение на новый срок Путин анонсировал на встрече с рабочими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коротченко заметил, что Россия занимает второе место в мире по экспорту военной продукции. «Этот сегмент приносит нам 14-15 млрд долларов в год, но это не только деньги, но и политическое влияние, и параллельное продвижение нашей гражданской продукции», — полагает эксперт.

Кроме того, ОПК обеспечивает и победы российской армии в Сирии. «Наши военные воевали на новой технике новым оружием, используя новые системы связи, разведки, управления. Наша армия сегодня в хорошей форме», — говорит Коротченко. Он напомнил, что к 2020 году в армии будет обновлено 70% вооружения.

В целом, ОПК серьезно преобразился при Путине, отмечает Коротченко. «До прихода Путина мы имели кучу разрозненных предприятий, которые работали в убыток. Сейчас у нас созданы крупные концерны и вертикально интегрированные холдинги, ОПК находится в рассвете», — говорит эксперт.

На данный момент вооружение в российской армии обновлено на 60%. Ожидается, что к 2020 году доля выпуска гражданской продукции достигнет 17%. Долю в 50% планируется достигнуть к 2030 году. Государственная программа перевооружения рассчитана до 2027 года.