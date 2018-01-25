Пропавший уральский депутат нашелся за границей

18:44 25 января 2018 12

В Думе Боровик не показывался уже больше года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат городской Думы Екатеринбурга 35-летний Евгений Боровик обнаружился в Литве, где организовал гостиничный бизнес. Он перестал появляться на заседаниях летом 2016 года, выключил свои телефоны и не выходил на связь.

В интервью русскоязычному литовскому сайту «Литовский курьер», Боровик рассказал, как и почему он оказался в Вильнюсе. Политик-бизнесмен заявил, что насовсем останется за границей, если «наступит та черта, через которую моя страна сможет переступить, как, например, борьба с инакомыслием».

По словам Боровика, он решил организовать бизнес за границей. Рассматривал разные страны, но выбрал Литву и поселился в Вильнюсе, так как это русскоязычный город. По его мнению, экономика Литвы является развивающейся, там много перспектив для бизнеса. Поэтому в Литве работает много российских бизнесменов. Боровик говорит о том, что чувствует себя в Вильнюсе комфортно, никакой ненависти со стороны местных к себе не ощущает.

Депутат признался, что порвал с радикальной оппозицией, которую поддерживал еще несколько лет назад. По мнению Боровика, российская оппозиция не лучше власти. «Этой оппозицией не движут идеи какого-то изменения к лучшему, а движут исключительно личные, меркантильные интересы», — считает Евгений Боровик.

Боровик считает, что, работая в Литве, он не нарушил российских законов. Боровик подчеркивает, что продолжает являться действующим депутатом. По его словам, согласно российскому закону, он не имеет право иметь счета за границей, а насчет бизнеса за рубежом там ничего не говорится. Таким образом, никаких законов он не нарушает.

Евгений Боровик является депутатом гордумы Екатеринбурга с 2013 году, в 2018-м срок его мандата истекает. В одном из интервью он объяснил, что не ходит на заседания думы, так как она «больше напоминает кукольный театр Карабаса Барабаса». Осенью 2017-го Боровик объявил о том, что намерен баллотироваться на выборах президента России, однако, судя по всему, передумал. Ранее его имя оказалось замешано в секс-скандале. Боровик стал фигурантом уголовного дела после того, как его бывшая подруга Елена Никищенко обвинила его в том, что он выложил в Сеть ее интимные фото и видеозаписи.

«На сайте интернет-знакомств Евгений Боровик разместил ее фото и информацию о том, что она якобы оказывает интимные услуги за деньги, в связи с чем ей поступали звонки с неприличными предложениями», — сообщал тогда Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. Однако дело позже дело было прекращено.