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26 января 2018
25 января 2018
18:06  25 января 2018 15

Шипулин прервал молчание и отправил письмо в МОК

Кубок губернатора Тюменской области по биатлону. 2014 год. Тюмень, биатлон, шипулин антон, кубок губернатора
Антон Шипулин написал письмо в МОК с требованием прояснить ситуациюФото: Николай Бастриков © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российский биатлонист, екатеринбуржец Антон Шипулин, не получивший приглашение на Олимпийские игры 2018, отправил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК). Спортсмен просит «подтвердить или опровергнуть» факт отсуствия его имени в списке «приглашенных». Об этом Антон Шипулин написал на своей странице в Instagram.

«Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке „приглашенных“ на Игры. Никакого ответа я пока не получил», — написал Шипулин.

Биатлонист также сообщил, что примет участие в знаменитом лыжном марафоне «Марчалонга», который пройдет 28 января в Италии. Кроме того, спортсмен может принять участие в традиционном марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге 24 февраля. В конце своего обращения Антон Шипулин поблагодарил всех, кто его поддерживает.

Напомним, в списке приглашенных на Олимпиаду 2018 не оказалось целого ряда ведущих российских спортсменов. Так, помимо Шипулина, пока не допустили до Игр олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, победителя гонки «Тур де Ски» Сергея Устюгова и ряда других российских атлетов, которых МОК готов пригласить на Игры в Пхенчхане. Как писала «Национальная служба новостей», эту информацию подтвердили в Олимпийском комитете России.

МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. «Вместе с тем, эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам», — говорится в заявлении Олимпийского комитета России, сообщает RT.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «удручающей новостью» сообщения о вероятном недопуске «чистых» российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018 и рассчитывает, что ситуация будет прояснена МОК, добавляет «Федеральное агентство новостей». Олимпийские игры в Корее, напомним, стартуют 9 февраля.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Татьяна Ларина
© Служба новостей «URA.RU»
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