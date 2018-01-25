{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 января 2018
Главные новости Свердловской области
18:29  25 января 2018 4

Свердловская промышленность встает с колен, но иногда падает. Выпуск одного из продуктов снизился на 76%

Клипарт. Банки. Челябинск, магазин, ликвидация, кожа, дубленки
В Свердловской области стали делать меньше лекарств, компьютеров, одежды, изделий из кожиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердлоблстат опубликовал данные о промышленном производстве в январе—декабре 2017 года. Многие отрасли показали гораздо более низкие результаты, чем годом ранее.

Худший индекс промышленного производства (то есть показателя, который определяет отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем году) зафиксирован у отрасли «производство кожи и изделий из нее». Он составил всего 27,2% по сравнению с 2016 годом — то есть за 2017 год в области кожаных изделий произведена только треть от объема 2016 года. Низкий показатель у отрасли «производство бумаги и бумажной продукции» — этот показатель составил всего 78%. Ниже 85% показала одна из базовых для экономики отраслей — добыча полезных ископаемых. Остальные базовые для расчета показатели — вроде промпроизводства и обрабатывающие производства по итогам 2017 года выросли. Отметим, что хорошими показателями, которые говорят о росте экономики, являются цифры выше 100%.

Соотношение «месяц к месяцу» показывает более печальные результаты. По отношению к декабрю 2016 года в последнем месяце 2017 года «упали» все базовые отрасли, по которым рассчитывается состояние экономики: промпроизводство, добыча полезных ископаемых и совокупность обрабатывающих производств. Они составляют 97%, 85,9% и 98,1%.

Статданные позволяют также сделать вывод, что в декабре 2017 года началось «замирание» свердловской промышленности (обычно такое происходит в январе, на показатели влияют новогодние праздники). По отношению к ноябрю 2017 года добыча полезных ископаемых составила всего 98,9%. Снизилось, кроме уже перечисленных отраслей, также производство напитков, одежды, лекарств, компьютеров, автомобилей и даже производство и передача электроэнергии. Больше всего индекс промпроизводства — у двух отраслей: ремонт и монтаж машин и оборудования (152,6%) и производство оборудования (143,3%). По сути, они «вытащили» на себе общие показатели промышленного производства, и в целом картина удручающей не выглядит. Индекс промышленного производства в январе—декабре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 103,1%.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров