18:29 25 января 2018 4

В Свердловской области стали делать меньше лекарств, компьютеров, одежды, изделий из кожи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердлоблстат опубликовал данные о промышленном производстве в январе—декабре 2017 года. Многие отрасли показали гораздо более низкие результаты, чем годом ранее.

Худший индекс промышленного производства (то есть показателя, который определяет отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем году) зафиксирован у отрасли «производство кожи и изделий из нее». Он составил всего 27,2% по сравнению с 2016 годом — то есть за 2017 год в области кожаных изделий произведена только треть от объема 2016 года. Низкий показатель у отрасли «производство бумаги и бумажной продукции» — этот показатель составил всего 78%. Ниже 85% показала одна из базовых для экономики отраслей — добыча полезных ископаемых. Остальные базовые для расчета показатели — вроде промпроизводства и обрабатывающие производства по итогам 2017 года выросли. Отметим, что хорошими показателями, которые говорят о росте экономики, являются цифры выше 100%.

Соотношение «месяц к месяцу» показывает более печальные результаты. По отношению к декабрю 2016 года в последнем месяце 2017 года «упали» все базовые отрасли, по которым рассчитывается состояние экономики: промпроизводство, добыча полезных ископаемых и совокупность обрабатывающих производств. Они составляют 97%, 85,9% и 98,1%.

Статданные позволяют также сделать вывод, что в декабре 2017 года началось «замирание» свердловской промышленности (обычно такое происходит в январе, на показатели влияют новогодние праздники). По отношению к ноябрю 2017 года добыча полезных ископаемых составила всего 98,9%. Снизилось, кроме уже перечисленных отраслей, также производство напитков, одежды, лекарств, компьютеров, автомобилей и даже производство и передача электроэнергии. Больше всего индекс промпроизводства — у двух отраслей: ремонт и монтаж машин и оборудования (152,6%) и производство оборудования (143,3%). По сути, они «вытащили» на себе общие показатели промышленного производства, и в целом картина удручающей не выглядит. Индекс промышленного производства в январе—декабре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 103,1%.