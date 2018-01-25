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26 января 2018
25 января 2018
19:15  25 января 2018 2

Удальцова случайно включили в список доверенных лиц Грудинина

Пресс-конферения Сергея Удальцова в агентстве Росбалт. Москва, удальцов сергей
Сергей Удальцов не будет доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла ГрудининаФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что попал в список доверенных лиц кандидата в президенты РФ Павла Грудинина из-за технической ошибки. Между тем политологи говорят, что это был большой промах КПРФ, и теперь партия старается исправить эту ошибку, чтобы не отпугнуть от своего кандидата электорат.

«Я должен был быть доверенным лицом не от кандидата, а от компартии. Произошел технический сбой, будет замена техническая, буду доверенным лицом от партии, не от кандидата», — приводит объяснение Удальцова «Национальная служба новостей».

Еще 24 января Центризбирком зарегистрировал список из 94 доверенных лиц кандидата от КПРФ Павла Грудинина, среди которых оказались сам оппозиционер Удальцов и его жена Анастасия. Как уточняет RT, новые списки партия намерена подать в пятницу, 26 января.

Как считает политолог Александр Асафов, Сергей Удальцов просто не встраивается в кампанию КПРФ по раскручиванию Грудинина, как солидного респектабельного кандидата от левых сил на выборах-2018. «Для такой кампании такие лица, как Удальцов, неудобны. Поэтому, видимо, по ряду формальных причин Удальцова решили, что называется, из этой истории исключить», — предположил политолог в разговоре с «Федеральным агентством новостей». Между тем зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин пояснил изданию, что у Удальцова, как руководителя «Левого фронта», будут специальные задачи. «Его статус мы в ближайшее время определим. Никаких тут нет подводных течений», — подчеркнул представитель партии.

12 января, как напоминает портал «Русская планета», директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году от партии КПРФ. В своей первой речи в качестве кандидата Грудинин подчеркнул, что убежден во всех решениях ЦИК, которая всегда работает в рамках закона.

Нина Калинина
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