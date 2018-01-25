19:34 25 января 2018 14

Благодаря им медперсонал и все, кто увидят карту, могут понять, что этот пациент заражен опасной инфекцией Фото: Вит Мельковский

В одной из стоматологических клиник Екатеринбурга пациентам, имеющим диагноз «ВИЧ-инфекция», ставят «черные метки» — специальные обозначения на медкарте, которые позволяют медперсоналу (и вообще любому, кто видит карточку) понять, что этот пациент заражен ВИЧ. Об этом «URA.RU» сообщил житель Екатеринбурга Виталий Мельковский — активист сообщества людей, живущих с ВИЧ. «Черная метка» обнаружилась в стоматологической поликлинике по адресу ул. Белореченская, 26.

«Несколько месяцев назад я платно лечил там зубы, мне нужна была копия договора, — рассказал «URA.RU». — В регистратуре не дали — я пошел к главному врачу. Он нашел мою карту и, пока делали копию договора, она лежала на столе. Я увидел на ней пометку «Б-20», думаю: «Господа, и вы туда же!».

По рассказу Вита, он спросил у главного врача, знает ли он, что означает эта пометка — оказалось, тот не в курсе. «Тогда я рассказал ему, что Б-20 — это международное обозначение ВИЧ-инфекции в классификаторе болезней, — рассказывает Мельковский. — Но в соответствии с распоряжениями минздрава никаких пометок об этой болезни на карте быть не должно».

Вит Мельковский перестал держать в тайне свой диагноз, чтобы бороться за права ВИЧ-инфицированных Фото: со страницы Виталия Мельковскоов в соцсетях

По словам Вита, надо отдать главврачу должное: он тут же, при нем, закрасил пометку «штрихом». Однако пациент все равно намерен пожаловаться и инициировать разбирательство, поскольку это может коснуться и других пациентов. Активист сообщил, что намерен в ближайшее время подготовить и направить обращения в минздрав и прокуратуру.

Комментируя инцидент, главный врач поликлиники на Белореченской, 26 Алексей Владимирович Лопатин заявил «URA.RU»: «Если у вас есть какой-то вопрос относительно работы учреждения, какая-то информация, вам надо официально обратиться в нашу организацию». Информагентство направило запрос в АНО «Объединение «Стоматология» (в которое входит клиника на Белореченской) на имя главного врача объединения Алексея Портнягина. К моменту публикации ответ за запрос не поступил.

«Это уже далеко не первый случай в Екатеринбурге, — рассказала „URA.RU“ Вера Коваленко, руководитель некоммерческого фонда „Новая жизнь“, работающего по программам профилактики ВИЧ-инфекции. — К счастью, в последнее время обращений от пациентов на эту тему стало меньше, но даже одиночные случаи обращают на себя внимание». Так, например, тот же Мельковский рассказал агентству, что сталкивался с «черными метками» в противотуберкулезном диспансере на Сибирском тракте.

По словам Коваленко, проставлять такие метки в медкартах бессмысленно. «Мне не совсем понятно, от чего защищаются врачи: есть медицинские стандарты, при их соблюдении медикам бояться нечего, поскольку с бытовой точки зрения люди с ВИЧ не опасны, — говорит общественник. — Если же они „предупреждают“ коллег, чтобы те не забывали надевать перчатки, работая с такими пациентами, то логичный вопрос: „А в остальных случаях они их не надевают“? Стоит ли тогда ходить в эту стоматологию?»

Кроме того, «черные метки» на картах являются нарушением российского законодательства и грубым нарушением прав пациентов с диагнозом «ВИЧ-инфекция» (раскрытием их диагноза). Юрист Александр Ездаков, помогавший Виту во время разбирательств на эту тему с одной из клиник, получил письмо с разъяснениями из Министерства здравоохранения РФ. «В соответствии с законодательством Российской Федерации… кодовая маркировка обложки формы №025/у ВИЧ-инфицированных не предусматривается, — говорится в письме федерального Минздрава. — … приказ… обязателен для исполнения на всей территории Российской Федерации».