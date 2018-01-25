22:22 25 января 2018 6

Атлеты самостоятельно примут решение об участии в соревнованиях Фото: pixabay.com © URA.RU

На Олимпиаду-2018 в южнокорейский Пхенчхан поедет 169 российских спортсменов. Об этом рассказал первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По словам Позднякова, заявка была утверждена совместно с национальными и международными федерациями. «К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку», — пояснил Поздняков, его слова приводят РИА «Новости».

Первый вице-президент ОКР также сообщил, что атлеты должны будут сами принять решение, будут ли они участвовать в соревнованиях в связи со сложившейся ситуацией. Каждый из спортсменов получит индивидуальное приглашение на игры и затем решит, ехать ему или нет, пишет RT. «Пока ни один из них не говорил, что хочет отказаться от поездки на Олимпиаду. Однако мы уважаем и будем приветствовать любое их решение», — уточнил Станислав Поздняков.

Вместе с тренерами и специалистами общее количество человек в заявке составляет 340 представителей России. Ранее стало известно, что Станислав Поздняков возглавит делегацию от нашей страны на Олимпиаде в Пхенчхане, писало информагентство Nation News.