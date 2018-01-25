{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
25 января 2018
22:22  25 января 2018 6

На Олимпиаду поедут 169 россиян. «Ведущие спортсмены не вошли в заявку»

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, олимпиада
Атлеты самостоятельно примут решение об участии в соревнованияхФото: pixabay.com © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

На Олимпиаду-2018 в южнокорейский Пхенчхан поедет 169 российских спортсменов. Об этом рассказал первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По словам Позднякова, заявка была утверждена совместно с национальными и международными федерациями. «К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку», — пояснил Поздняков, его слова приводят РИА «Новости».

Первый вице-президент ОКР также сообщил, что атлеты должны будут сами принять решение, будут ли они участвовать в соревнованиях в связи со сложившейся ситуацией. Каждый из спортсменов получит индивидуальное приглашение на игры и затем решит, ехать ему или нет, пишет RT. «Пока ни один из них не говорил, что хочет отказаться от поездки на Олимпиаду. Однако мы уважаем и будем приветствовать любое их решение», — уточнил Станислав Поздняков.

Вместе с тренерами и специалистами общее количество человек в заявке составляет 340 представителей России. Ранее стало известно, что Станислав Поздняков возглавит делегацию от нашей страны на Олимпиаде в Пхенчхане, писало информагентство Nation News.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров