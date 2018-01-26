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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Югры
11:01  26 января 2018 2

Водителя, протаранившего поезд в ХМАО, будут судить

При столкновении погибли два пассажира поездаФото: МЧС ХМАО
новость из сюжета:
Столкновение поезда с грузовиком в ХМАО
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В суд передано дело Ромазана Бекмагамбетова, который девятого сентября 2017 года на самосвале «Ивеко», груженном песком, протаранил пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск. В результате два пассажира поезда погибли, восемнадцать человек были ранены.

«Водитель обвиняется по статье „нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР Дмитрий Лебедев.

Ромазану Бекмагамбетову грозит до пяти лет заключения
Фото: Ромазан Бекмагамбетов, «ВК»

Следствие сумело установить причину ЧП: Бекмагамбетов проигнорировал дорожные знаки, разметку, а также порядок пересечения железнодорожных путей транспортными средствами. По данным ГИБДД, этот водитель является злостным нарушителем правил дорожного движения.

Ранее «URA.RU» сообщало о происшествии на 901-м километре перегона Мегион — Нижневартовск. Водитель грузовика на нерегулируемом переезде протаранил пассажирский поезд, оказались повреждены четыре вагона, пострадали люди.

Александр Лукманов
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