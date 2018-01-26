12:18 26 января 2018 9

Руководство готово наказать кондуктора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганцы пожаловались на кондуктора, который в 33-градусный мороз высадил пассажиров с купюрами номиналом 100 рублей, потому что у него не было сдачи. Об инциденте, который произошел 25 января, рассказал Роман Костромин в группе «Курган LIFE».

«Ей нечем было сдать, распылялась на весь автобус, что пассажиры обязаны платить мелочью. На мой вопрос, где это написано, адекватного ответа не последовало. Лишь обвинения: ведь мы нехорошие люди, раз без мелочи ходим», — пишет автор поста. В результате из автобуса высадили несколько пассажиров, в том числе женщину с ребенком.

По словам Романа Костромина, автобус №12 относится к компании «Транс-сервис». Специалист, ответственный за работу кондукторов, заявил, что не в курсе инцидента. «Мы проводим инструктаж, если у кондуктора нет сдачи, он должен везти пассажира бесплатно», — отметил представитель «Транссервиса». Также он добавил, что в компании найдут и накажут виновного, если пассажиры оставят жалобу в городском транспортном управлении.