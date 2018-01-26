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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Югры
13:08  26 января 2018 2

Шмонин («Чиновник.Ру») получит доступ к компьютеру. В суде рассказали, что сможет делать отпущенный арестант

Выборы главы. Сургут, шмонин
Шмонина отпустили в зале суда. Создатель «Чиновника.ру» отправился под домашний арестФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Создателя портала «Чиновник.ру» перевели под домашний арест. Эту информацию «URA.RU» подтвердили адвокат Эдуарда Шмонина Амил Аббасов и официальный представитель окружного суда ХМАО Александр Голубев.

Рассмотрение жалобы защитников Шмонина в апелляционной инстанции состоялось еще 24 января, но известно об этом стало только сейчас. «Я сам не смог там присутствовать по состоянию здоровья, но у меня есть информация, что перевели на домашний арест. Теперь будем ждать, что дальше», — рассказал Амил Аббасов. Напомним, изначально появилась информация, что Шмонина отпустили под залог, однако, по уточненным данным, продление содержания в СИЗО удалось оспорить в апелляции.

По словам официального представителя суда ХМАО Александра Голубева, жалоба поступила 22 января от адвоката Михаила Кучерова. Дело рассматривал судья окружного суда ХМАО Владимир Болотов.

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«Постановлением апелляционной инстанции принято решение жалобу адвоката Кучерова удовлетворить частично, решение сургутского городского суда изменить. Меру пресечения с ареста изменить на домашний арест. В соответствии со статьей 10 УПК РФ вводятся стандартные ограничения: Шмонину запрещено менять место жительства без разрешения следователей, запрещено контактировать с лицами, проходящими по уголовному делу: обвиняемыми, подозреваемыми и свидетелям, запрещается покидать жилое помещение, за исключением необходимости посетить медицинские учреждения при наличии основания, и другие ограничения», — прокомментировал Александр Голубев, добавив, что Шмонина освободили из-под стражи в зале суда.

По данным суда, Шмонину запрещено использовать интернет и другие коммуникационные средства. При этом подсудимый может включить компьютер, например, чтобы поиграть в игры.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», создатель порталов «Чиновник.Ру» и «ОТВ-Югра» Эдуард Шмонин обвиняется в вымогательстве в составе организованной группы, в клевете, а также в распространении порнографии. Следователи считают, что созданный Шмониным «Чиновник.ру» специализировался на публикации оскорблений в адрес представителей югорской элиты. По версии следствия, владельцы портала под прикрытием журналистики регулярно требовали деньги у героев статей, угрожая в случае отказа разместить в открытом доступе сведения, порочащие их честь и достоинство.

Антон Степыгин
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