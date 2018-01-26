Создателя портала «Чиновник.ру» перевели под домашний арест. Эту информацию «URA.RU» подтвердили адвокат Эдуарда Шмонина Амил Аббасов и официальный представитель окружного суда ХМАО Александр Голубев.
Рассмотрение жалобы защитников Шмонина в апелляционной инстанции состоялось еще 24 января, но известно об этом стало только сейчас. «Я сам не смог там присутствовать по состоянию здоровья, но у меня есть информация, что перевели на домашний арест. Теперь будем ждать, что дальше», — рассказал Амил Аббасов. Напомним, изначально появилась информация, что Шмонина отпустили под залог, однако, по уточненным данным, продление содержания в СИЗО удалось оспорить в апелляции.
По словам официального представителя суда ХМАО Александра Голубева, жалоба поступила 22 января от адвоката Михаила Кучерова. Дело рассматривал судья окружного суда ХМАО Владимир Болотов.
«Постановлением апелляционной инстанции принято решение жалобу адвоката Кучерова удовлетворить частично, решение сургутского городского суда изменить. Меру пресечения с ареста изменить на домашний арест. В соответствии со статьей 10 УПК РФ вводятся стандартные ограничения: Шмонину запрещено менять место жительства без разрешения следователей, запрещено контактировать с лицами, проходящими по уголовному делу: обвиняемыми, подозреваемыми и свидетелям, запрещается покидать жилое помещение, за исключением необходимости посетить медицинские учреждения при наличии основания, и другие ограничения», — прокомментировал Александр Голубев, добавив, что Шмонина освободили из-под стражи в зале суда.
По данным суда, Шмонину запрещено использовать интернет и другие коммуникационные средства. При этом подсудимый может включить компьютер, например, чтобы поиграть в игры.
Как ранее подробно сообщало «URA.RU», создатель порталов «Чиновник.Ру» и «ОТВ-Югра» Эдуард Шмонин обвиняется в вымогательстве в составе организованной группы, в клевете, а также в распространении порнографии. Следователи считают, что созданный Шмониным «Чиновник.ру» специализировался на публикации оскорблений в адрес представителей югорской элиты. По версии следствия, владельцы портала под прикрытием журналистики регулярно требовали деньги у героев статей, угрожая в случае отказа разместить в открытом доступе сведения, порочащие их честь и достоинство.