13:23 26 января 2018 2

Юрий Коньков рассказал, каким будет аэропорт в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский аэропорт Баландино будет конкурировать с екатеринбургским Кольцово в ценовой политике. Об этом заявил директор южноуральского авиапредприятия Юрий Коньков на встрече с журналистами «Большой редакции» 26 января. Он рассказал, как это связано со строительством высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом.

«История показывает, что развитие транспортной системы приводит к развитию двух сторон, — пояснил Юрий Коньков, отвечая на вопрос „URA.RU“. — Нет предпосылок к тому, что челябинцы, когда построят магистраль, будут ездить из Баландино в Кольцово, чтобы воспользоваться теми направлениями, что есть у нас». При этом он не считает, что ВСМ оттянет пассажиропоток из Челябинска в Екатеринбург. По словам директора авиапредприятия, такое могло бы быть только из-за разницы цен на билеты. Что касается рейсов, которые есть только из Кольцово, то как сейчас челябинские пассажиры едут в Екатеринбург, так это продолжится и с появлением Уральской ВСМ, добавил Коньков.

Директор авиапредприятия встречался с журналистами «Большой редакции», СМИ, входящих в ИД «Гранада-пресс». Юрий Коньков также озвучил планы реконструкции аэропорта. Новое здание для вылета по внутренним авиалиниям будет трехуровневым, с площадью в 16 тыс. 300 кв. метров. Объект планируют ввести к саммитам ШОС и БРИКС, к 2020 году. «Предусмотрено четыре телескопических трапа — пояснил Юрий Коньков. — В перспективе увеличение пассажиропотока в два раза, до 2,5 млн в год».

На реконструкцию аэропорта планируется тратить в основном собственные средства предприятия, а также займы. «У нас неплохие финансовые показатели, что гарантирует хороший доступ к заемным капиталам», — заявил Юрий Коньков. Новый зал вылета — это первая очередь реконструкции. Далее в планах строительство зала для прилета и расширение международного сектора. С вводом высокоскоростной магистрали из челябинского аэропорта планируют проложить легкое метро к железнодорожному вокзалу.

Проект «Уральская скоростная магистраль» называют составной частью глобального проекта коридора «Евразия». Планы по строительству скоростного пути предполагают начало ее возведения не раньше 2021 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Власти Челябинской области рассчитывают на то, что Москва одобрит проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Реконструкция аэропорта — один из этапов подготовки к саммитам.