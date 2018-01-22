Сбербанк и Газпром профинансируют Уральскую высокоскоростную магистраль

13:14 22 января 2018 7

В настоящее время в проекте уже участвует несколько инвесторов совместно с властями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральская высокоскоростная магистраль (УВСМ) может быть профинансирована в рамках концессионного соглашения двумя крупными компаниями. «Газпромбанк» готов предоставить не менее 5% объема заявленных средств. Сбербанк, который также может участвовать в создании проекта «Уральская скоростная магистраль», пока не озвучил свои условия. Вопрос находится на рассмотрении.

В настоящее время в проекте уже участвуют группа ЧТПЗ, инвестиционная группа «РВМ капитал» и другие инвесторы совместно с властями Челябинской и Свердловской областей. Создание УВСМ приведет к образованию третьей по величине городской агломерации в России после Московской и Петербургской, сообщает «Первый областной». Кроме того, проект позволит обеспечить инфраструктуру саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске, а также потребности Всемирной выставки ЭКСПО-2025, на проведение которой претендует Екатеринбург.

Напомним, проект «Уральская скоростная магистраль» оговаривается как составная часть глобального проекта коридора «Евразия». Планы по строительству скоростного пути предполагают начало ее возведения не раньше 2021 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Затраты предполагаются на уровне 350 миллиардов рублей. Как писало «URA.RU», проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства.