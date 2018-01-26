Еду детям накладывают голыми руками
В екатеринбургской школе № 16 разразился скандал после того, как возмущенные родители прислали в редакцию «URA.RU» видео, сделанное в столовой учреждения.
«Это видео снял наш ребенок. Он оказался в столовой в момент подготовки к обеду и увидел, что на раздаче столовские работники накладывают салат в тарелки голыми руками. Как такая антисанитария возможна в школе?» — написал в редакцию возмущенный родитель.
Редакция «URA.RU» попыталась связаться с руководством школы № 16, но безуспешно. В департаменте образования Екатеринбурга пообещали предоставить комментарий позже.