13:56 26 января 2018 0

Михаил Бабич предпочел встретиться с молодежью без прессы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пятницу, 26 января, полпред президента в ПФО Михаил Бабич находится с официальным визитом в Перми. Утром полпред встретился с учащимися пермских вузов в студклубе ПГНИУ. На встрече также присутствовал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Как рассказал «URA.RU» один из студентов (общение было закрыто от СМИ), высокие гости задержались из-за встречи с ректором. «Встреча со студентами была назначена на 9:40. Нас попросили прийти пораньше, в 9:20—9:30. Ждали, ждали. Потом вышли двое „ведущих“. Говорили нам, что абсолютно любые вопросы можно задавать, чтобы не стеснялись: никаких СМИ не будет, ректоров тоже, ругать вас не будут за вопросы. Самые главные гости пришли уже в 10:30, объяснив, что до этого у них была встреча с ректорами, поэтому задержались. Далее пошли слова поздравления с Днем студента, вводные слова Бабича и Решетникова. Перешли к вопросам. Но Бабич сказал, что сначала задают вопросы только те, кто „записался“», — рассказал собеседник.

По словам студента, полпред вызывал учащихся по списку. «Как преподаватель на паре», — пошутил молодой человек. Собеседник рассказал, что Бабичу, в частности, задавали вопросы о происшествии в школе № 127. На все вопросы чиновник отвечал подробно и обстоятельно.

Как пояснили в пресс-службе администрации губернатора, по списку вызывали только шестерых студентов. Затем вопросы задавались в формате открытого микрофона. Напоследок Бабич обещал организовать еще одну подобную встречу.