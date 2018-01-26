Контрольно-счетная палата Челябинска выявила нарушения в работе муниципального автономного учреждения «Культурные традиции», которым руководил депутат гордумы Сергей Шумаков. Все материалы переданы в прокуратуру и его кураторам в мэрии, сообщили «URA.RU» в муниципальном парламенте.
МАУ «Культурные традиции» создавались для организации ярмарок, торгово-выставочных площадок, сдачи в аренду имущества, организации стоянок, парковок и других объектов. Учреждение работало только в течение 2016 и первого полугодия 2017 года. А около двух месяцев назад было ликвидировано.
Проверка палаты показала, что руководство «Культурных традиций» уничтожило документы о финансово-хозяйственной деятельности вместо того, чтобы передать их в архив. В связи с этим невозможно определить обоснованность начисления зарплат, доходов от арендаторов рынка по улице Худякова и другие моменты.
Материалы проверки направили вице-мэру Челябинска Игорю Лопаткину, председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергею Чигинцеву, прокурору города Роману Самойлову и председателю госкомитета по делам архивов области Сергею Иванову.