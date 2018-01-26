{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
14:48  26 января 2018 3

«Действуют внаглую». Свердловчанки жалуются на мошенников из Кургана, отбирающих маткапитал

Доверчивые женщины теряют деньгифото: Игорь Меркулов

Жительницы Свердловской области пожаловались на курганскую фирму «Инвест+», сотрудники которой оформляют займы под материнский капитал и пропадают с деньгами клиенток. Заманивает доверчивых матерей лжесотрудник Пенсионного фонда, рассказала «URA.RU» пострадавшая мать Светлана.

«Представители курганской фирмы „Инвест+“ (мужчина и женщина) ездили у нас по деревне и предлагали свои услуги по оформлению займов под материнский капитал. Женщина представилась сотрудницей Пенсионного фонда, была очень убедительной, и я им доверилась», — отметила собеседница. Светлана написала доверенность на некоего сотрудника фирмы Ивана Логинова. От ее имени он должен был подобрать земельный участок для покупки на средства маткапитала. Светлана оформила в курганской фирме займ под маткапитал, получила переведенные средства в банке, а затем в машине передала Логинову 265 тысяч рублей. При передаче денег присутствовал водитель. После этого все контакты со Светланой сотрудники «Инвест+» и липовый работник Пенсионного фонда прервали. Тогда свердловчанка аннулировала доверенность и написала заявление в Пенсионный фонд, чтобы средства маткапитала «заморозили».

Теперь «Инвест+» через суд пытается забрать весь маткапитал Светланы. «Моя ошибка в том, что я не взяла расписку с Логинова о передаче денег. Теперь я не могу доказать, что денег этих у меня нет, — сокрушается заемщица. — Я готова пройти детектор лжи! Не должны мошенники остаться безнаказанными». Светлана написала заявление на мошеннические действия фирмы в полицию и прокуратуру Курганской области. Готов помочь пострадавшей свердловчанке председатель правления организации «Центр общественного контроля» Иван Камшилов. «Я надеюсь, что другие пострадавшие от действий этой фирмы женщины откликнутся и будет заведено уголовное дело», — отметил правозащитник.

Светлане известны как минимум еще две женщины из Свердловской области, которые попались на ту же удочку. «Пострадавшие боятся писать заявление: по сути, они сами хотели обойти условия государства и получить деньги (не от хорошей жизни), а попали к мошенникам, которые действуют внаглую, еще и запугивают своей безнаказанностью», — говорит она.

Директор ООО «Инвест+» Любовь Неустроева заявила корреспонденту «URA.RU», что сотрудников в фирме вообще нет. «Может быть, кто-то представляется нашими сотрудниками, — предположила она, — У нас числится всего один сотрудник». Иван Логинов, по ее словам, в фирме не работает. Займы организация предоставляет под залог недвижимого имущества. Неустроева подтвердила, что сейчас идет судебное разбирательство со Светланой: «Решение по нему примет суд», — сказала она и прервала беседу.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров