14:48 26 января 2018 3

Доверчивые женщины теряют деньги фото: Игорь Меркулов

Жительницы Свердловской области пожаловались на курганскую фирму «Инвест+», сотрудники которой оформляют займы под материнский капитал и пропадают с деньгами клиенток. Заманивает доверчивых матерей лжесотрудник Пенсионного фонда, рассказала «URA.RU» пострадавшая мать Светлана.

«Представители курганской фирмы „Инвест+“ (мужчина и женщина) ездили у нас по деревне и предлагали свои услуги по оформлению займов под материнский капитал. Женщина представилась сотрудницей Пенсионного фонда, была очень убедительной, и я им доверилась», — отметила собеседница. Светлана написала доверенность на некоего сотрудника фирмы Ивана Логинова. От ее имени он должен был подобрать земельный участок для покупки на средства маткапитала. Светлана оформила в курганской фирме займ под маткапитал, получила переведенные средства в банке, а затем в машине передала Логинову 265 тысяч рублей. При передаче денег присутствовал водитель. После этого все контакты со Светланой сотрудники «Инвест+» и липовый работник Пенсионного фонда прервали. Тогда свердловчанка аннулировала доверенность и написала заявление в Пенсионный фонд, чтобы средства маткапитала «заморозили».

Теперь «Инвест+» через суд пытается забрать весь маткапитал Светланы. «Моя ошибка в том, что я не взяла расписку с Логинова о передаче денег. Теперь я не могу доказать, что денег этих у меня нет, — сокрушается заемщица. — Я готова пройти детектор лжи! Не должны мошенники остаться безнаказанными». Светлана написала заявление на мошеннические действия фирмы в полицию и прокуратуру Курганской области. Готов помочь пострадавшей свердловчанке председатель правления организации «Центр общественного контроля» Иван Камшилов. «Я надеюсь, что другие пострадавшие от действий этой фирмы женщины откликнутся и будет заведено уголовное дело», — отметил правозащитник.

Светлане известны как минимум еще две женщины из Свердловской области, которые попались на ту же удочку. «Пострадавшие боятся писать заявление: по сути, они сами хотели обойти условия государства и получить деньги (не от хорошей жизни), а попали к мошенникам, которые действуют внаглую, еще и запугивают своей безнаказанностью», — говорит она.

Директор ООО «Инвест+» Любовь Неустроева заявила корреспонденту «URA.RU», что сотрудников в фирме вообще нет. «Может быть, кто-то представляется нашими сотрудниками, — предположила она, — У нас числится всего один сотрудник». Иван Логинов, по ее словам, в фирме не работает. Займы организация предоставляет под залог недвижимого имущества. Неустроева подтвердила, что сейчас идет судебное разбирательство со Светланой: «Решение по нему примет суд», — сказала она и прервала беседу.