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26 января 2018
Главные новости Свердловской области
16:08  26 января 2018 0

Стали известны подробности дела уральского криминального авторитета Овчины

Овчинников был арестован на 12 днейФото: Валентина Гофенберг, facebook
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Появились подробности дела 51-летнего криминального авторитета Андрея Овчинникова по кличке Овчина, который был арестован по подозрению в организации похищения 58-летнего владельца автостоянки ранее судимого Андрея Плетухова по кличке Жид.

Выяснилось, что автостоянка на улице Гражданской, 7, которая принадлежала Плетухову, и где он был похищен, не полностью принадлежала ему. Совладельцем стоянки был Игорь Лучанкин, который умер в 2017 году. В 90-е годы Лучанкин также был криминальным авторитетом, по уровню влияния сопоставимый с Овчиной.

«Есть все основания полагать, что Жиду эта парковка досталась по наследству от Лучанкина, а Овчина просто хотел ее „отжать“, как это делалось в лихие времена», — пишет «АиФ-Урал» со ссылкой на источник. Кроме Овчины полицейские задержали 31-летнего Алексея Дубового, чемпиона России по боксу, основателя школы бокса «Атлант» на Химмаше. По версии следствия, он один из сообщников Овичнникова.

Как ранее сообщало «URA.RU», Овчинников был арестован на двенадцать дней, следствию дано время укрепить доказательную базу. Авторитет подозревается в организации похищения Плетухова 19 октября 2017 года. Его обманом заманили на стоянку, где в засаде находились восемь человек. Плетухова избили, усадили в серебристую «девятку», и с тех пор его никто не видел. По данным следствия, эта «девятка» числится на Дубовом.

Виктор Дорофеев
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