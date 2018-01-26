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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Курганской области
16:55  26 января 2018 0

Замерзший водопад в курганском поселке заинтересовал «Первый канал». ФОТО

По словам жителей поселка Балки, сюжет выйдет в эфир в ближайшие пару днейФото: «Позитивный Курган», «ВКонтакте»

Замерзший водопад в поселке Балки под Курганом посетила съемочная группа «Первого канала». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«А к нам приехали гости из Москвы, с „Первого канала“. Будут показывать либо завтра, либо послезавтра», — поделился в группе «ВКонтакте» «Позитивный Курган» Коля Коротовских, сопроводив публикацию фотографиями, на которых можно увидеть журналистов. В комментариях местная жительница Татьяна Осипова высказала свое предположение о том, как озаглавят сюжет телевизионщики: «Аномальные морозы на Урале, в Курганской области замерз водопад».

Искусственный водопад на реке Утяк появился благодаря интересной проектировке местного водохранилища. Находится достопримечательность примерно в получасе езды от центра Кургана, вблизи дачного товарищества КГСХА №7 в поселке Балки Кетовского района. Скованный льдом водопад вызвал большой интерес у жителей Зауралья в новогодние праздники — ему даже попросили присвоить статус туристического объекта.

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Журналисты «Первого» не испугались курганских морозов Фото: «Позитивный Курган», «ВКонтакте»

Вера Чернышева
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