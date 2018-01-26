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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Пермского края
17:17  26 января 2018 0

Учительница, спасшая детей во время поножовщины, просит СМИ оставить ее в покое

Учительница благодарит за внимание к ее здоровью, но просит не беспокоить ее расспросами о том страшном днеФОТО: соцсети
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Педагог Наталья Шагулина, которая получила 17 ножевых ранений, защищая детей от напавших подростков, просит журналистов оставить ее в покое. При этом учительница благодарит за внимание к ее здоровью.

Наталья Шагулина все еще находится в ГКБ №4. Сейчас ее состояние стабильно, наблюдается улучшение здоровья. Педагог боится, что после выздоровления ее будут осаждать журналисты. Она же, в свою очередь, не хочет вспоминать о том кошмарном дне, когда на ее класс напали двое вооруженных подростков.

«Выражаю большую благодарность всем за внимание к моему здоровью, за ваши письма и звонки. Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую я бы хотела оставить в прошлом. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким. Благодарю за уважение ко мне и моей семье», — говорит Наталья Шагулина.

Напомним, 15 января двое подростков 15 и 16 лет напали на школу 127. Они вошли в класс, где шел урок у 4Б, и начали наносить удары ножом детям и их учительнице. Педагог пострадал больше всех — она получила 17 ранений.

Полина Домовитова
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