Опухшее лицо Бузовой ужаснуло пользователей Сети. ВИДЕО

20:34 26 января 2018 0

Пользователи подозревают, что Бузова перебрала с алкоголем Фото: Ольга Бузова, «Инстаграм»

Анонс очередного выпуска телепроекта «Дом-2», в котором Ольга Бузова разговаривает с одним из его участников, удивил пользователей Сети. Вопросы у них возникли по поводу неестественно опухшего лица телеведущей, пишет «Дни.ру».

Многочисленные подписчики заподозрили, что Ольга Бузова перебрала с алкоголем в отпуске или переборщила с уколами красоты. «Офигеть она опухшая», «Пчелы покусали?», «Она что в рожу ботокс закачала? Как жаба», «Боже, что с Бузовой?! Опухшая, похожа на трансвестита», — пользователи недоумевают, в чем причина нездорового внешнего вида телеведущей.

Сейчас Ольга Бузова проводит отпуск на приватном острове в Таиланде, о чем не перестает сообщать на своей странице в Instagram. Ранее она рассказала, что такой отдых обходится ей недешево.