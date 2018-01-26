{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 января 2018
26 января 2018
20:34  26 января 2018 0

Опухшее лицо Бузовой ужаснуло пользователей Сети. ВИДЕО

Бузова Ольга, бузова ольга
Пользователи подозревают, что Бузова перебрала с алкоголемФото: Ольга Бузова, «Инстаграм»

Анонс очередного выпуска телепроекта «Дом-2», в котором Ольга Бузова разговаривает с одним из его участников, удивил пользователей Сети. Вопросы у них возникли по поводу неестественно опухшего лица телеведущей, пишет «Дни.ру».

Многочисленные подписчики заподозрили, что Ольга Бузова перебрала с алкоголем в отпуске или переборщила с уколами красоты. «Офигеть она опухшая», «Пчелы покусали?», «Она что в рожу ботокс закачала? Как жаба», «Боже, что с Бузовой?! Опухшая, похожа на трансвестита», — пользователи недоумевают, в чем причина нездорового внешнего вида телеведущей.

Сейчас Ольга Бузова проводит отпуск на приватном острове в Таиланде, о чем не перестает сообщать на своей странице в Instagram. Ранее она рассказала, что такой отдых обходится ей недешево.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров