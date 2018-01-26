В Екатеринбурге загорелся Новомосковский рынок. Огнем объяты 150 квадратных метров, сообщила «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.
Сообщение о возгорании на рынке поступило на пульт МЧС 26 января в 18-10. Приехавшие пожарные обнаружили, что загорелся торговый павильон. В тушении огня задействованы 18 машин и 60 сотрудников МЧС, пояснили в региональном ведомстве. На рынке площадью 52 тысячи квадратных метров огнем объято 150 кв. метров.
По предварительной информации, пострадавших нет, продавцы и посетители павильона успели эвакуироваться. Тушение осложняется низким давлением в расположенных поблизости сетях водоснабжения, на место пожара направлена дополнительная техника.