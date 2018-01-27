Пожаловаться на задержку зарплаты россияне смогут через мобильник

На задержку зарплаты россияне теперь могут пожаловаться с помощью мобильного телефона. С этой целью выпущено специальное приложение «Я — инспектор», сообщил заместитель начальника управления проектов информатизации Роструда Виталий Лосев.
Это приложение существовало и раньше, но сообщать через него можно было только о нарушениях на стройплощадках, замеченных гражданами. Теперь у приложения появились дополнительные возможности. По словам Лосева, они «позволят гражданам наиболее оперативно информировать государственные инспекции труда о фактах невыплаты зарплаты, а также производственного травматизма». В Роструде надеются таким образом повлиять на недобросовестных работодателей, отмечает РИА «Новости».
В приложении появились такие темы, как «Задерживают зарплату», «Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни», «Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством» и другие, отмечает «Русская планета». Возможно также заявить о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования.
Обновленное мобильное приложение доступно для бесплатной установки из App Store и Google Play.