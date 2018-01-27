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Главные новости Челябинской области
14:28  27 января 2018 1

Посетитель ночного клуба в Челябинске устроил кровавые разборки на танцполе

Тактико-специальное учение
Два человека получили ножевые раненияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ссора между посетителями ночного клуба в Челябинске окончилась поножовщиной. Инцидент произошел в ночь на 27 января в развлекательном заведении на улице Труда.

По словам очевидцев, конфликт вспыхнул на танцполе. После словесной перепалки два молодых человека вышли в курилку. В это время к ним со спины подкрался участник ссоры с другой стороны и нанес обоим ножевые ранения, передает 31tv.ru. Свидетели происшествия пытались помочь раненым — кровь останавливали с помощью салфеток и бумажных полотенец. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, а виновник происшествия скрылся.

Факт ЧП корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Преступление зарегистрировано в отделе полиции Центрального района Челябинска. Злоумышленник разыскивается.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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