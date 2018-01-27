В Сеть попал снимок 20-летней давности, на котором запечатлена Алла Пугачева. Примадонну сложно узнать из-за лишнего веса и округлого лица со вторым подбородком. Фотографию в Instagram разместил продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин.
«Наши звезды! 1995 год», — гласит подпись под снимком. Рядом с Пугачевой, которая стоит в красном платье, на фото молодые Филипп Киркоров и Владимир Пресняков. В улыбчивой женщине с пышными формами сложно признать сегодняшнюю подтянутую и стильную примадонну. 20 с небольшим лет назад она была не только полнее, но выглядела старше, чем сейчас.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Некоторые оказались неприятно удивлены обликом Пугачевой: «Жесть», «Пугачева сейчас лучше выглядит». Других же молодые звезды заставили вспомнить собственную молодость: «Молодые, красивые! Тогда я помню и жизнь была другая, не могу сказать, что хуже. Мне многое нравилось. Почему-то жить было интересно и казалось, что лучшее впереди», — написал один из обитателей Сети.