ФСБ получит возможность регистрировать шпионские устройства и программы
ФСБ возьмет под контроль оборот шпионских устройств
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Федеральная служба безопасности России разработала проект указа, предоставляющий ведомству полномочия по регистрации и учету специальных технических средств для негласного получения информации. Инициатива закрепляет за ФСБ контроль над оборотом шпионских устройств и программных решений, включая их импорт и экспорт. Проект документа опубликован на портале проектов правовых актов.
«Федеральная служба безопасности (ФСБ) России разработала проект указа президента, который закрепляет за ведомством полномочия по регистрации и учету всех специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, включая устройства и программные решения, разработанные или продаваемые частными лицами», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Согласно проекту, под регулирование подпадут устройства для прослушки и наблюдения, средства анализа данных, а также программные решения для удаленного доступа и перехвата информации.
ФСБ будет устанавливать порядок учета, регистрации и использования таких средств, а также нормативно-техническую документацию для их производства и применения. Эксперты отмечают, что новый регламент значительно расширит перечень контролируемого оборудования, а основным критерием будет являться предназначение устройства, которое ФСБ будет трактовать самостоятельно.
Ранее в рамках национального плана развития конкуренции на 2026–2030 годы правительство РФ уделяло особое внимание регулированию цифровых сервисов и информационных технологий, в том числе контролю за прозрачностью бизнес-процессов и предотвращению недобросовестных практик. Новый проект ФСБ о контроле над спецсредствами для негласного получения информации дополняет эти меры, усиливая государственный надзор за оборотом технических и программных решений в сфере информационной безопасности.
