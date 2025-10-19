ФСБ получит возможность регистрировать шпионские устройства и программы

ФСБ возьмет под контроль оборот шпионских устройств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба безопасности России разработала проект указа, предоставляющий ведомству полномочия по регистрации и учету специальных технических средств для негласного получения информации. Инициатива закрепляет за ФСБ контроль над оборотом шпионских устройств и программных решений, включая их импорт и экспорт. Проект документа опубликован на портале проектов правовых актов.

«Федеральная служба безопасности (ФСБ) России разработала проект указа президента, который закрепляет за ведомством полномочия по регистрации и учету всех специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, включая устройства и программные решения, разработанные или продаваемые частными лицами», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Согласно проекту, под регулирование подпадут устройства для прослушки и наблюдения, средства анализа данных, а также программные решения для удаленного доступа и перехвата информации.

ФСБ будет устанавливать порядок учета, регистрации и использования таких средств, а также нормативно-техническую документацию для их производства и применения. Эксперты отмечают, что новый регламент значительно расширит перечень контролируемого оборудования, а основным критерием будет являться предназначение устройства, которое ФСБ будет трактовать самостоятельно.

