Forbes: ЦБ в октябре не снизит ключевую ставку, показал прогноз

На ближайшем заседании Банк России предпочтет сделать паузу в снижении ставки

Банк России приостановит снижение ключевой ставки и сохранит ее на уровне 17%. По мнению аналитиков это связано с ростом инфляции и оживлением кредитования, а также сохраняющимися рисками повышения инфляционных ожиданий. Если прогноз оправдается, это будет первая с лета пауза в смягчении политики регулятора, большинство экспертов, опрошенных Forbes.

«Совет директоров Банка России на заседании 24 октября сохранит ключевую ставку на уровне 17%, считают девять из 12 опрошенных аналитиков. Если их прогноз оправдается, это будет первой с начала лета паузой в смягчении денежно-кредитной политики регулятора — за предыдущие три заседания ЦБ снизил ставку с рекордных 21% на 4 процентных пункта», — отмечает Forbes.

Аналитики считают, что сигнал регулятора по дальнейшим решениям останется нейтральным: ЦБ не станет заранее обещать ни продолжения снижения, ни ужесточения политики. В самых пессимистичных сценариях, ставка может сохраниться на нынешнем уровне до конца года.

