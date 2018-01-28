Двух поженившихся в Копенгагене мужчин, которые получили штампы о признании брака в Москве, оштрафуют за порчу документов. Павел Стоцко и Евгений Войцеховский уже получили повестки для явки в полицию.
29 января, как пишет «Дождь», на них будет составлен административный протокол по статье об умышленной порче документов. Максимальный размер штрафа за это составляет 300 рублей, но на сколько будут оштрафованы мужчины, неизвестно. Сами паспорта со штампами будут изъяты, сообщается на сайте столичного МВД.
Ранее стало известно, что в одном из московских МФЦ двое мужчин получили отметку о регистрации брака. Поженились они в Копенгагене, а в центр госуслуг подали документы о регистрации и нотариально заверенные документы, которые, к слову, были приняты.
Позже официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что «проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены».
Полицейские, по данным телеканала, уже приходили к гей-паре в квартиру 27 января. По словам Стоцко, несколько человек в штатском настойчиво стучали в дверь, после чего в квартире пропало электричество. Драматург Валерий Печейкин, который вместе с полицией ждал у входа в квартиру, сказал, что правоохранители хотели, чтобы мужчины проехали с ними в МФЦ.