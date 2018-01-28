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28 января 2018
27 января 2018
05:06  28 января 2018 0

Французского министра обвинили в изнасиловании

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, наручники, допрос
Министр отрицает обвиненияФото: depositphotos.com © URA.RU

Прокуратура Парижа возобновила расследование обвинений в отношении французского министра государственных счетов Жеральда Дарманена. Речь идет о якобы имевшем место быть изнасиловании в 2009 году.

Впервые предполагаемая жертва Дарманена — 45-летняя женщина — обратилась к силовикам с заявлением весной 2017 года. Прокуратура начала расследование, однако уже в июле дело было закрыто, поскольку заявительница не пришла к следователям для дачи показаний. Министр, в свою очередь, обвинения отрицал и подал в суд встречное заявление о клевете, пишет РБК.

В январе 2018 года женщина вновь обратилась к правоохранителям с аналогичным заявлением. 22 января расследование было возобновлено. Премьер Франции Эдуард Филипп выразил Дарманену свое доверие.

Сергей Демин
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