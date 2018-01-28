Французского министра обвинили в изнасиловании

Прокуратура Парижа возобновила расследование обвинений в отношении французского министра государственных счетов Жеральда Дарманена. Речь идет о якобы имевшем место быть изнасиловании в 2009 году.
Впервые предполагаемая жертва Дарманена — 45-летняя женщина — обратилась к силовикам с заявлением весной 2017 года. Прокуратура начала расследование, однако уже в июле дело было закрыто, поскольку заявительница не пришла к следователям для дачи показаний. Министр, в свою очередь, обвинения отрицал и подал в суд встречное заявление о клевете, пишет РБК.
В январе 2018 года женщина вновь обратилась к правоохранителям с аналогичным заявлением. 22 января расследование было возобновлено. Премьер Франции Эдуард Филипп выразил Дарманену свое доверие.